5 ошибок, которые ведут к закрытию салона красоты

Юлия Тамодина, основатель салона красоты и сервиса дезинфекции «Вирусам-нет.рф», поделилась своим опытом и рассказала, что не нужно делать при открытии салона красоты, чтобы сэкономить около $400 тыс. и не потерять две точки.

В данный момент у меня шесть бизнесов: строительная/инжиниринговая компания, стартап в IT (корпоративный мессенджер), уникальные решения для спецтехники, автотранспорта и ТС без двигателя и электропитания и т.д.

Зачем столько и почему в абсолютно разных сферах? Пройдя несколько кризисов, форс-мажоров, я пришла к выводу: разные виды деятельности — это подушка безопасности. Если одно из направлений испытывает трудности, в другом, как правило, ситуация лучше, что позволяет вытянуть отстающих.

Салоны красоты были моим первым проектом. Я начинала без малейшего опыта. Предстояло найти партнера, сведущего в этой сфере, потому что сама много лет проработала в банковской сфере.

Ошибка №1: «дружеский» проект

Вместо того, чтобы искать эксперта в индустрии, подсознательно склонялась к партнеру, которого знаю и доверяю. Обратилась к своей знакомой — «вместе разберемся». Но многие из шагов, казавшихся нам тогда правильными, оказались предположениями или собственными «хотелками».

Мы не смогли сразу определить, кто именно наш клиент и чего он хочет. Поняли это только через полтора года, поэтому очень медленно развивались. На момент открытия думали о дизайне интерьера, а не об удобстве мастеров. Многое делали для себя, а не как правильно.

Прежде чем выйти на прибыль, долго расплачивались за свою неопытность, поэтому партнера нужно искать среди тех, кто в теме. Сначала — эффективность, потом — доверие. Не наоборот

Ошибка № 2: и швец, и жнец

В первом бизнесе хотелось хвататься за все одновременно, чтобы ничего не упустить. Однако редко кто силен и в креативе, пиаре, маркетинге, финансах. Но мы упорно пытались. Казалось, именно так разберемся во всех нюансах. Плюс такое распределение ролей казалось справедливым. Но, когда все главные, тяжело договориться.

Важно было распределить эффективность: заниматься тем, в чем каждый из партнеров сильнее. Дополнять и усиливать тандем, а не дублировать друг друга. После того, как мы пытались заниматься одним и тем же, но каждый по-своему, начались и постепенно стали усиливаться разногласия. Чтобы сохранить хорошие отношения, пришлось заплатить партнеру, чтобы она ушла из учредителей.

Теперь мне очень близка теория тандемов — распределение по компетенциям. Специализация, дополнение друг друга может привести к синергии, когда 1+1=11. Поэтому не бойтесь отдать руководство одним из направлений. Суммируйте компетенции, а не конкурируйте.

Когда в новый салон на Ленинском я пригласила других учредителей, отдав им их профильные направления, мы стали в разы эффективнее. Я чувствую тренды, вижу стратегию, вторая — хороший управленец, третья сильна в маркетинге и пиаре.

В других моих бизнесах я также следую этому: если стратегию развития лучше видит наемный генеральный директор, я готова сделать его партнером за его важную для проекта компетенцию.

Ошибка №3: поверхностный расчет рисков

После работы над ошибками при открытии первого салона, решились на новый в торговом центре на территории «Плешки».

Отличный трафик, отсутствие конкурентов. Сделали шикарный ремонт, вложились в рекламу. Но через год оказалось, что собственник ТЦ не согласовал наш салон с университетом, и нас просто выкинули оттуда.

Теперь мы с командой стараемся более детально прогнозировать риски — надейся на лучшее, рассчитывай на худшее. Специально изобретаем возможные проблемы, а затем решаем, как их не допустить. Продумываем договоры, план B, план С.

Ошибка №4: все в одну корзину

Несмотря на любой план С, рано или поздно случается форс-мажор. Новое удачное место на Петровском бульваре очень быстро вышло на прибыль, а через четыре месяца — запрет парковки в центре, и в итоге минус 200 тыс. ежемесячно.

Салон пришлось продать. Вскоре появился новый на Гиляровского. И именно сеть позволила вытягивать отстающих за счет более успешных. Но я ошиблась, решив, что несколько форс-мажоров не может случиться во всех салонах одновременно: Covid ударил по всей сети. Но поскольку на момент пандемии у меня было не только несколько салонов, но и несколько разных бизнесов, сработала подушка безопасности, о которой я говорила в самом начале.

Ошибка №5: не менять бизнес-модель

Еще до пандемии столкнулась с тем, что однажды найденный удачный формат не живет бесконечно. Ранее мы были семейными салонами красоты с детской комнатой, почти детским садом: возились с грудничками, на нашего попугая приезжали посмотреть даже из Подмосковья, а после стрижки давали стих под конкретного ребенка на красивом листе с волосами внутри. Мы создавали с клиентами памятную эмоциональную историю.

Затем придумали бьюти-ланч: подавали шампанское и пирожные, записывали предпочтения гостей, устраивали клиентскую выставку в салонах — все это было якорем. Сейчас угощения запрещены, с детьми в салоны уже никто не ездит. Потребности меняются, поэтому важно вовремя корректировать бизнес-модель.

Мы сместили фокус с детей на мам, и после десятилетней концепции семейного салона пришли к бизнес-модели beauty inspiration — место, где не только оказываем услугу, но работаем над вдохновляющей трансформацией, наполняющей энергией не только через классный образ. Иногда даже меняем образ жизни человека, совместно решаем его задачи и вдохновляем на перемены.

Таким образом, не совершив этих ошибок, я бы сэкономила от $300 до 400 тыс. и не закрыла бы два салона. Ошибки в принципе неизбежны, но учиться, конечно, лучше на чужих. Для предпринимателя начинать все сначала, постоянно обновляться вместе с меняющимся рынком — это реальность, ставшая, пожалуй, уже обыденной. Стабильность — иллюзия. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

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