«Бесить ты можешь только сам себя»: что раздражает предпринимателей и управленцев в бизнес-партнерах

Совместная работа зачастую оказывается непростой из-за поведения другого человека. Мы узнали у предпринимателей и управеленцев, что именно бесит их в бизнес-партнерах.

Борис Сысоев, основатель карьерных онлайн-сервисов TestOnJob.tu и MyResume.ru

Что меня бесит в бизнес-партнерах:

Бескомпромиссность. Бывает, встречаются на пути люди, которые не умеют приходить к общим договоренностям, таких стоит избегать. Думаю, одна из основных важных черт партнеров в бизнесе – всегда находить компромиссное решение, независимо от сложности ситуации. А иначе ваш корабль быстро утонет. Перенос споров в бизнесе на личный счет. Думаю, многим будет знакома ситуация, когда вы проводите жаркий спор, обсуждаете, например, стратегию развития бизнеса, и после этого ваш партнер перестает отвечать на звонки. Считаю, в бизнесе нет места личным обидам. Низкий уровнем культуры коммуникаций. Ситуация: ты выставляешь в один из рабочих мессенджеров задачу или идею, она прочитана, но ответ так и не последовал. Считаю это невежеством. Всегда должен следовать ответ, пусть даже он будет состоять из одного слова. Отсутствие инициативы в работе. Партнеры-исполнители, которые могут отлично выполнять свои обязанности, но не умеют проявлять инициативу, ставить задачи и планировать. Партнеры, которые постоянно занимаются поиском виноватых. С каждым может случится факап (и в бизнесе это происходит часто), стоит признать ошибку, понять причину и «бежать» дальше. Если партнер перекладывает вину, значит, он не имеет ответственности.

Сергей Раков, руководитель B2G-направления в Ростелеком ИТ

Если считать бизнес-партнерами тех людей, с которыми реализовываешь проект, то в первую очередь бесит нежелание некоторых партнеров объективно оценивать ситуацию и признавать, что их точка зрения не идеальна и ли даже ошибочна. Это сильно раздражает, т.к. ты пытаешься работать на результат, а кто-то хочет пропихнуть унылую идею и все ради того, чтобы просто внести что-то свое в этот проект. Ты понимаешь, что реализация этого не принесет никакой ценности, но при этом отнимет много времени, которое можно пустить на кучу других полезностей.

Бесит микроменеджмент и тотальное недоверие. Камон, чувак, я тоже заинтересован в успехе этого проекта. Делай свою работу и не мешай делать мою.

А еще бесит эмоциональная незрелость, когда психуют, повышают голос, кидают трубки при первом же несогласии и постоянно говорят неприятные вещи.

Роберт Алексанян, соучредитель и исполнительный директор IT Resume

Работа в коллективе – это всегда испытание, даже если ты экстраверт до мозга костей.Но руководить штатом сотрудников – это одно, а совсем другое – выстраивать коммуникации со своими партнерами по бизнесу или другими управленцами высшего эшелона. Порой это задача гораздо более сложная. На мой взгляд, есть два типа бизнес-партнеров, и один из них ужасно всех раздражает.

Первый тип – комфортные, сбалансированные коллеги, которые работают в понятном и прогнозируемом темпе и не подкидывают сюрпризов. С такими людьми работать – одно удовольствие. Но таких мало – большинство почему-то другие. Вторая же группа вообще не интересуется развитием событий и не принимает участия в жизни компании. А должны – надо же соблюдать хотя бы какие-то формальные функции руководителя. Но иногда на них снисходит «озарение» и они начинают постоянно лезть невпопад с «прогрессивными идеями», при этом все еще особо не вникая в рабочий процесс.

Каждый раз так и хочется спросить: «А ты вообще слушал, что мы тут последние полгода обсуждаем?»

Аяна Бабасанова, глава коммерческого отдела Brand Solutions в СберМаркете

1. Когда партнер загорается, а потом быстро теряет интерес

Наш отдел занимается коммерческими партнерствами с производителями FMCG-товаров. Для них мы в СберМаркете готовим рекламные акции и различное промо. Действуем в синергии: что-то предлагает партнер, что-то – мы. Так получается классный результат.

Но иногда партнер приходит и говорит: «У нас тут такая крутая идея! Давайте срочно посчитаем и сделаем». Ты бросаешь все и гонишься за его вдохновением, стараясь ничего не упустить. Отправляешь ответ – а на том конце полная тишина. Нет даже простого «спасибо, ушли изучать».

Через пару месяцев тот же партнер возвращается и пишет: «Извините, были дела. Сейчас у нас не менее классный проект, давайте запускать». История повторяется: ты делаешь, но ничего не происходит.

Не могу понять, почему так случается. Мы всегда стараемся довести начатые проекты до конца.

2. Когда партнеры делают что-то ради одобрения руководства

Иногда партнер требует использовать в проекте определенный инструмент, который не подходит под задачи рекламной кампании. Мы объясняем, почему здесь нужно другое, оперируем цифрами и фактами. Но партнер настаивает.

Причина оказывается простой: конкретный инструмент важен руководству бренда – из-за вкусов или привычек. Партнеру нужно отразить это в презентации для топ-менеджера, хотя для акции инструмент по факту окажется бесполезным.

3. Когда партнеры делают так, как привыкли

Сделать что-то «по привычке» или «как другие» – не всегда правильное решение. Для прорывных результатов нужна смелость. Иногда партнер говорит: «Я готов! Будем смелыми, выберем крутые цвета и дизайны, пойдем в ТикТок». А в итоге на классное предложение мы временами получаем очень сухой ответ: «Вот наш гайдлайн на 300 страниц, давайте все же двигаться по нему».

Эти гайдлайны могут быть созданы еще в нулевых. Понятно, какие там требования к дизайну и «современным инструментам». В таких случаях мы стараемся мягко направить коллег и предложить более актуальные идеи.

Константин Колосков, сооснователь студии подкастов Brainstorm.fm

1. Когда не доверяют

Бизнес строится на доверии – в стране, где большинство вопросов решается на понятийном уровне, без уверенности в своем партнере никуда. И в этом плане очень расстраивают ситуации, когда контрагент, с которым ты уже вроде работаешь и ни разу не косячил, начинает ставить под вопрос твою экспертность и не хочет прислушиваться к твоим советам.

Это может проявляться и не только в работе с поставщиками/заказчиками, но и в общении с партнерами по бизнесу. Чтобы этого избегать, нужно, конечно, договариваться на берегу и четко понимать сильные и слабые стороны друг друга. А главное – помнить, что в деловые отношения вы вступаете осознанно, чтобы совместными усилиями добиться большего, иначе зачем вообще было это затевать?

2. Когда додумывают и не говорят открыто

Честная, прямая и, главное, своевременная коммуникация – это залог успешного партнерства и любой работы, в которую вовлечено больше одного человека. Если человек боится открыто выражать свои мысли/идеи, не делится своими опасениями/недовольством, вовремя не подсвечивает проблемы/риски, не хочет прорабатывать накопившийся негатив, то это в итоге сказывается не только на бизнесе, но и на его качестве жизни. Додумывание и молчание приводят к выгоранию и большим пожарам на работе, которые можно было предотвратить заранее превентивными мерами.

3. Когда игнорируют обратную связь (не дают и/или не слушают)

Залог успешного развития – это анализ своих и чужих действий/решений. Без качественной обратной связи это сделать очень сложно. Причем многие или отказываются ее давать или ограничиваются стандартными отписками.

Нужно учиться находить время на конструктивную критику и честный разбор полетов (порой даже совместный), чтобы улучшать процессы и упрощать жизнь друг друга.

Такой подход применим как в отношениях со сторонними контрагентами (например, открыто рассказать, почему отказались от услуг, или что наоборот понравилось), так и с партнерами по совместному делу (например, узнать, почему партнер принял такое решение).

Екатерина Макарова, владелец PR-агентства «Игра слов»

Заметила, рабочими отношениями партнеры не хотят ограничиваться и стараются перейти в статус друга. Начинают обсуждать ипотеки и лучше рецепты ризотто. А если партнер – мужчина, то возникают попытки угощать наполеонами, как в лучших романтических сценариях.

Это понятно, ведь на работе мы проводим минимум восемь часов из двадцати четырех. И процесс партнерства идет по классическому семейному пути: интерес-влюбленность-ажиотаж, притирки, а потом и носки в шкаф не нужно убирать. Только на себе и компаниях-клиентах убедилась, что такие отношения не идут на пользу бизнеса. Ведь у мужа KPI как-то не принято спрашивать. А расставания происходят с долгим моральным восстановлением.

Только освободившись от всех партнерств, удалось создать системный, эффективный бизнес, подобрать людей, нацеленных на работу и результат, и дела пошли в гору.

Иван Боровиков, основатель Mindbox, платформы автоматизации маркетинга

Что может бесить в бизнес-партнерах? Только ты – сам себя.

Бизнес-партнер – он точно совсем другой человек. У него могут быть другие взгляды, способы и привычки вести диалог, культурный код и мотивация. Это – нормально. Ваши отношения с партнером построены, скорее всего, на культурном сходстве или сходстве характеров («мне с ним комфортно работать») и общих целях – больших или маленьких («хотим вылечить рак» или «хотим выиграть этот тендер»). Это единственное, что нужно оставить в голове, когда «бесит».

Два постулата про конфликт с партнерами, которые я для себя принял:

Презумпция невиновности. Партнер, скорее всего, хочет чего-то правильного. Если оно кажется диким или бесит – я, скорее всего, его не услышал или не понял. Выдыхаю, сверяем цели (см. выше), этические и культурные границы (см. выше), очередной раз убеждаюсь что концептуально мы на одной волне и хотим правильного. После этого, на здоровой базе, делаем еще один подход к теме, которая бесила, медленно и в деталях. Если вдруг выяснится, что мы не на одной волне и концептуальные разногласия (особенно культурные) кажутся непреодолимыми – то, может быть, мы и не партнеры в конкретном случае? Чистая голова и холодное сердце. Действия на эмоциях обладают чудовищной разрушительной силой. И да, в эмоциях виноват не тот, который «поджег», а тот, который «разгорелся», т.е. «принял подарок» в понятиях буддистов. Поэтому бесить (и разрушать) ты можешь только сам себя. Это огромное поле для самосовершенствования, которое причем самым непосредственным образом сказывается на бизнесе и комфорте работы. Быстро.

Фото на обложке: carlo fornitano/Shutterstock