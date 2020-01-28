«Вместо денег мне предложили забрать диван, микроволновку и компьютер». Предприниматели — о самом большом бизнес-провале
В жизни, наверное, каждого предпринимателя были ситуации, которые можно назвать не просто ошибками, а самыми настоящими факапами.
Мы попросили предпринимателей поделиться историями о своем самом большом бизнес-провале. Несмотря на то, что для каждого это был болезненный опыт, они нашли в себе силы рассказать о нем.
Оксана Селендеева, основательница Coddy
У меня не было смертельных epic fail, но был негативный опыт, который пошатнул и здоровье, и финансы.
В 2016 году, в самом начале развития школы, у нас был один преподаватель, с которым мы очень дружили, — не просто как преподаватель и основатель, скорее, он был у истоков зарождения школы.
Это был единомышленник, он мог помочь советом из серии «посмотри это, посмотри то» или поделиться контактами. Я тогда им очень восхищалась, потому что у него было несколько своих стартапов, он выходил на pre-seed, привлекал инвестиции. Для меня это было эталоном настоящего предпринимателя.
На тот момент мы уже дружили около трех лет, и я ему доверяла. У него было ООО, и я как-то спросила, можно ли воспользоваться его счетом. Он сказал: «Пользуйся, почему бы и нет?» Итого в общей сложности на том счету оказалось около 800 тысяч рублей моего проекта. А в конце 2018 года они мне понадобились — мне было нужно заплатить крупные суммы подрядчикам.
Я выслала ему счет, а он неожиданно стал «кормить» меня обещаниями.
Спустя несколько месяцев я снова подняла вопрос, когда он вернет деньги, но получила ответ, что он хочет долю в моей школе. Вероятно, он подсознательно решил, что причастен к моему проекту. Естественно, я возмутилась: «С чего вдруг? Ты будешь деньги-то возвращать?»
После он долго пудрил мне мозги, не говоря напрямую, что денег я не увижу, но явно на это намекая. Нет бы сказать: «Я не дам» или «Я не могу», — человек просто испарился. Вот уже больше года денег не видно, и я уверена, что он не собирается ничего возвращать. Не понимаю, как он может с этим жить.
С ситуацией я справилась, но это было непростое время, потому что появился кассовый разрыв. Мы аккуратно вырулили, потому что все подрядчики давно меня знают и доверяют мне, поэтому я по возможности отсрочила оплаты, но рассказала партнерам все начистоту. Через несколько месяцев школа рассчиталась со всеми долгами, но это было очень тяжко.
Это было ужасное разочарование в людях. Верно говорят: «Хочешь расстаться с человеком — дай ему в долг». Это тот самый случай.
Максим Перлин, управляющий партнер digital-агентства Backlight
Мы — креативное агентство, поэтому и бизнес-провалы у нас креативные. Эта история, за которую ответственен и повинен только я, произошла в 2018 году. К нам обратилась компания Х5 Retail group — бренд «Перекресток» попросил сделать рекламную кампанию для запуска своей доставки продуктов питания на дом.
Мы начали придумывать для них креативные решения, которые вылились в большой проект — «Академия курьеров». Он получился очень успешным, мы получили несколько наград, но помимо большой победы также была большая бизнес-ошибка.
В рекламном ролике для «Перекрестка» мы показывали большой тренировочный лагерь для курьеров, где им приходилось преодолевать сложности, препятствия и находить нестандартные решения. Мне показалось забавным пошутить на тему огромного распространения доставки продуктов из ресторанов и над курьерами с огромными сумками. Курьеры в зеленой спецодежде — Delivery Club, а в желтой — «Яндекс.Еда».
Сценарно было добавлено, как над ними подшучивают: например, курьеры «Перекрестка» перепрыгивали ограды, обходили болота, препятствия, а доставщики «Яндекс.Еды» в этих болотах тонули.
Собственно, в чем был бизнес-провал: на тот момент мы на протяжении многих лет активно работали с командой «Яндекс.Такси». Кроме того, эта же команда занималась еще и «Яндекс.Едой».
Как только ролик попал в сеть, он стал очень популярным, его стали все обсуждать, а когда «Яндекс» узнал, что его сделали мы, закончил с нами все коммерческие отношения.
Действительно, допустить такой креатив в ролике было ошибкой. Мы могли бы вырезать кусок с курьерами «Яндекс.Еды», у него не было художественного значения — просто нам показалось это забавным.
Мы сделали достаточно серьезные выводы, теперь всегда проверяем наш креатив и очень трепетно относимся к репутации клиентов. Мы взрослеем вместе с агентством, клиентов становится больше и мы стараемся учитывать все их интересы. Например, не участвуем в тендерах конкурента действующего клиента — это конфликт интересов, даже если в контракте не прописано «эксклюзивная работа».
Иван Дробышев, основатель Grechka Media
Однажды я из-за ошибки в формуле Excel работал год бесплатно. В первые несколько месяцев работы агентства к нам пришел крупный клиент. Он заказал «полное меню» на год вперед: PR, мониторинг, таргетинг, нативные спецпроекты, поддержку мероприятий.
Я начал верстать список услуг в экселе, осмечивая каждый пункт работы за каждый месяц. Однако перечень услуг рос с каждой итерацией, которую принимал клиент, и вместе с ними появлялись новые строки в таблице. А общая сумма контракта была разбита на месяцы, которые учитывали сумму всех услуг.
После изматывающих переговоров клиент наконец сказал: «Добавьте статью в блог и подписываемся, завтра несу генеральному». Мы за ночь пересчитали последние услуги, вот только формула, подсчитывающая итоги за месяц, не учла новую строку.
Я срочно сверстал договор, разбил сумму на месяцы, выставил счет и поставил печать.
Только с первыми траншами я понял, что общая сумма «не складывается», а одну из услуг я оказываю pro bono, не получая значительную долю своей же зарплаты. Но делать нечего, KPI в договоре, а это важнее всего.
Сейчас у нас есть стандартные таблицы, а исходящие документы проверяют бухгалтер и при необходимости юрист.
Павел Пресняков, сооснователь и COO Pullquest
Самый большой провал для нас — это преждевременная попытка запуска b2c-сервиса аренды одежды.
Мы — онлайн-платформа, где бренды одежды или их пиар-шоурумы могут взаимодействовать со стилистами знаменитостей и редакторами модных изданий.
Где-то за месяц до Хэллоуина мы решили, что было бы интересно дать обывателю возможность арендовать одежду для вечеринки или мероприятия. Мы видели, какие позиции пользовались максимальным спросом, и договорились с этими брендами о том, что они смогут предоставить их нам в аренду.
Все сходилось идеально — у нас был месяц до периода постоянных вечеринок в Лос-Анджелесе, очень популярный продукт и почти никаких конкурентов. В воздухе витало ощущение, что вот-вот этот сервис перерастет в одно из главных направлений, а впереди нас ждет масштабирование по всей стране.
Мы были уверены, что у нас будет как минимум десять заказов в предпраздничный период, и вся команда переключилась на подготовку запуска — настройку нового сайта и организацию рекламной кампании. Но ожидания не оправдались.
Результатом всей работы стал всего один заказ, и его разместила наша знакомая из соседнего офиса. Это сильно ударило по нашим мечтам о глобальной экспансии и общей мотивации команды.
Нас спасло то, как мы изначально подошли к планированию запуска: мы знали, что это новое для нас направление, и попытались сделать запуск с минимальными затратами. Мы не стали интегрировать b2c-сайт с нашей основной платформой, а быстро сделали его в Shopify и вручную добавили туда доступный инвентарь. Эта экономия ресурсов помогла не потерять много времени, а значит, и денег на запуск.
В результате этой попытки мы поняли, что нам пока еще рано переходить в b2c-сегмент, и смогли протестировать наши гипотезы о рынке аренды. С точки зрения полученной информации это была успешная попытка, несмотря на коммерческий неуспех.
Андрей Романов, основатель Flytothesky Media
Когда бизнес падает — это проблема. Но когда бизнес слишком быстро растет, а ты к этому оказываешься не готов, — это точно такая же по масштабам проблема. Разница только в том, что в первом варианте включается страх, а во втором — жадность.
Так получилось, что в один месяц к нам пришло в разы больше крупных клиентов, чем обычно. И все они работали по постоплате три-шесть месяцев с внушительными бюджетами.
Не терять же этих клиентов только из-за того, что ты можешь получить огромный кассовый разрыв? Вот и я так подумал.
И, в принципе, денег должно было хватить, потому что со дня на день мы ждали оплату по договору от нашего прошлого клиента. В итоге мы подписываемся под все крупные контракты и бросаем в оборот львиную долю свободных денег.
Как вы думаете, что произошло дальше? Правильно, клиент, от которого мы ждали деньги, решает потянуть с платежом. И ровно в тот момент, когда я увидел письмо об отсрочке платежа, для меня начался марафон по поиску денег.
С одной стороны, нужно было увеличивать мощности, чтобы справляться с заказами, а с другой — каждое дополнительное действие увеличивало кассовый разрыв.
Нужно было начислять зарплаты, платить за аренду офиса и прочее, а я превратился в ждуна с одной мыслью: «Вот-вот нам заплатят. Еще месяц протянуть, и все будет хорошо».
Скажу так, из-за моей жадности мы были на волоске от полного банкротства. Деньги в итоге я нашел, но нас еще полгода после этой ситуации потряхивало из-за выплат долгов.
Это сейчас я понимаю, что лучше бы мы отказались от части крупных клиентов — ничего плохого бы не случилось, ну, заработали бы меньше. Но тогда, в момент принятия решения, я руководствовался жадностью.
Бизнес — это как движение по лестнице. Если у тебя появляется возможность гарантированно подняться на ступеньку выше или даже шагнуть через пролет, но с вероятностью порвать штаны, то стоит лишний раз все продумать и ответить на вопрос, что будет при самом плохом раскладе. Слишком быстрый рост запросто может стать причиной закрытия компании.
Иван Шкиря, основатель Callibri.ru
Факапов было много, а сколько еще впереди! Самым большим считаю тот, в котором я слил больше всего денег, — Sarsum. Это название системы, которую мы в общей сложности делали года два.
Ее задачей было поднимать мобильные приложения заказчиков в топ магазина приложений Apple, эксплуатируя его несовершенство. Дело в том, что в топе магазина находятся приложения, которые больше всего скачивают. А больше всего скачивают те, что находятся в топе — замкнутый круг.
Если сделать пуш в виде большого количества «технических» скачек, приложение «подпрыгивает» в топ, там его видят настоящие люди и начинают качать. Если приложение хорошее, то это все окупается. Основная проблема и риск — единый контроллер (Apple), и наша работа не была в его интересах. В целом, это вообще не очень-то легальная история.
Наш проект развивался и менялся с той скоростью, с которой Apple закрывал определенные бреши в системе или менял правила игры.
Сначала все было просто: виртуальные хакинтоши, на которых в автоматическом режиме создавались учетки Apple ID, с разных айпишников скачивали поднимаемое приложение.
А в конце была куча звеньев: мы работали только с джейлбрейкнутых айфонов и айпадов, так как загрузки через iTunes перестали оказывать влияние на рейтинг. Мало было создать учетную запись, чтобы ее активировать (заставить влиять на рейтинг), нужно было выполнить ряд условий.
- Надо было потратить минимум $4 на приложения.
- Должно было пройти не меньше двух месяцев с даты регистрации.
И это лишь верхушка айсберга.
Радовало, что клиенты были, и потенциальные доходы были соблазнительными, но в какой-то момент Apple сделал жесткую связку между ID устройства, Apple ID и рекламным идентификатором устройства, и вся наша ферма перестала давать результат. Инсталлы шли, а приложение в рейтинге не поднималось.
Когда я посчитал, сколько уже закопал денег в систему, пару дней поплакал, «подлечил нервы», а потом принял решение зафиксировать убытки и закрыть проект. Конечно, и эту преграду можно было сломать, но я решил не тратить на это сил и сдаться.
Вывод первый — не надо играть на рынке, где есть один контроллер и твоя игра направлена против его интересов.
Вывод второй — во всех инвестиционных проектах надо «на берегу» фиксировать условия факапа (сколько времени и сил можно вкладывать, прежде чем смириться). Если бы я увидел общую сумму вложений раньше, я бы так далеко не зашел.
Ирина Анисимова, основательница PR Partner
Очень давно мы с сокурсницей открыли в регионе пиар-агентство. Оформили бизнес в равных долях, каждый работал, как получалось. Четкого разделения полномочий не было, как и нормального планирования. А когда нужно было принимать стратегическое решение, вставал вопрос — чье слово решает.
Например, моя коллега устроила к нам в агентство на работу сначала родственницу, потом подругу. Спорить было бесполезно, так что, когда моего супруга по работе перевели в Москву, я продала долю и уехала. Правда, дошло до смешного.
Вместо денег мне предложили забрать диван, микроволновку и компьютер.
В итоге я получила сумму, которой еле хватило на аренду однокомнатной квартиры и оплату услуг риэлтора при переезде в Москву. Тогда было немного обидно: ведь большую часть выручки в агентство приносила я, и она, конечно, делилась между всеми.
А сейчас я смотрю на это как на позитивный урок: я предлагала тогда открыть офис агентства в Москве, но моя коллега отказалась. Зато у меня сейчас есть мое агентство, оборот которого в прошлом году составил 180 млн рублей.
С однокурсницей так и не общаюсь — сначала не хотелось, потом как-то не было повода.
Выводы: если и строить совместный бизнес, то не на условиях 50/50 — лучше обо всем договариваться «на берегу». И не надо брать в команду специалиста только потому, что это чей-то родственник.
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