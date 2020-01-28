Топ-5 типичных ошибок стартапов, которые погубят бизнес еще на старте

У вас когда-нибудь возникала гениальная, по вашему мнению, идея продукта? Помните, что вы делали первым делом? Проводили маркетинговое исследование? Делали MVP? Или, может, сразу искали инвесторов, готовых поверить в вашу идею?

В этой статье я не буду затрагивать типичные ошибки стартапов вроде неверного определения целевой аудитории, недостаточного анализа рынка или непонимания схем монетизации — об этом уже писали не один десяток раз.

Я постараюсь не повторяться и расскажу об ошибках, которые совершают стартапы уже на стадии идеи.

Хочу сразу готовый продукт

Представьте, что у вас появилась гениальная идея продукта, которая решит N болей людей. Вы настолько горите идеей, что уже готовы создавать продукт здесь и сейчас. Вы «бежите» делать первую версию продукта, напрочь забыв о прототипе. Вы даже не допускаете мысль, что ваша идея нереализуема.

Последствия

Пропустив этап прототипирования, вы рискуете потратить миллионы и в итоге разориться, просто потому, что не проверили гипотезу заранее. С этой распространенной ошибкой я сталкивалась не раз, когда работала в стартапах или подбирала IT-персонал для фаундеров, будучи руководителем IT-рекрутингового агентства.

Мы искали самых лучших и дорогих профессионалов в проекты, а они при этом не до конца понимали свою килл-фичу и не знали, будет ли работать идея с технической точки зрения.

Компании тратили не одну сотню тысяч на подбор программистов, на разработку MVP, месяцами искали инвесторов и в итоге разорялись, потому что не проверили гипотезу заранее в попытках получить продукт «здесь и сейчас».

Мой проект уникален, потому что он мой

Обсуждая идею с фаундером, мы не можем добиться четкого ответа на вопрос, в чем уникальность проекта. Причина — слабый анализ рынка.

Последствия

Непонимание килл-фичи сулит быстрое разорение для стартапа. Вы будете вкладывать больше и больше в проект, который не «выстрелит»: окажется, что подобные продукты уже есть, или килл-фича будет бесполезной для пользователя.

Даже если у вас есть финансовая подушка, вы устанете от долгого поиска инвесторов, постоянных пивотов и прочих сложностей неуникальных проектов. В итоге вы решите забросить идею.

А что, прототип — это не MVP?

Примерно такой вопрос мы слышим от стартапов, когда начинаем делать прототип. Я не говорю про ошибку в понимании терминов. Это история тоже связана с чрезмерной спешкой.

По нашему опыту, фаундеры стараются в прототипе сделать весь продукт сразу, продумывают его до мельчайших деталей, ошибочно полагая, что так будет лучше. Ведь больше — лучше, чем меньше.

Последствия

На деле получается, что прототип становится слишком сложным и повторяет уже существующие идеи — поэтому инвестор не видит килл-фичу. Она спрятана в утяжеленной бизнес-логике.

А что, IT — это дорого?

Запуская IT-стартап, многие не понимают, во что ввязываются. Некоторые фаундеры, имея на руках два миллиона рублей инвестиций, думают, что этого будет достаточно, чтобы сделать полноценный продукт, еще и на маркетинг останется… Наивные!

Последствия

Из-за непонимания реальных расценок в IT фаундеры теряют мотивацию запускать проект. Многие считают, что наша стоимость за прототип (300 тысяч рублей) — это слишком дорого, и хотят за эти деньги получить полноценный продукт. Когда они понимают, что это невозможно, — теряют запал.

Если говорить более широко — вам нужно хорошо понимать бизнес, в котором вы будете «крутиться». Думаю, что этот пункт уже ранее встречался вам в подобных статьях, об этом пишут даже самые ленивые бизнес-тренеры.

К сожалению, несмотря на распространенность этого совета, к нам активно приходят стартапы, которые даже близко не представляют, что такое IT-сфера. И мы знаем: таким проектам будет трудно выдержать конкуренцию и выжить.

Чем больше килл-фич, тем лучше!

Если одни стартапы не могут определить уникальность своего продукта, то другие, в противовес пытаются «впихнуть» сразу несколько килл-фич в один прототип, чтобы угодить как можно более широкой аудитории.

Последствия

Такой переизбыток может запутать не только инвестора, но и пользователя. Хорошая идея может превратиться в непонятный или слишком дорогой для будущей аудитории продукт.

Копирайтеров учат: один абзац — одна идея. Здесь работает похожее правило: один прототип для проверки одной килл-фичи.

Делать несколько прототипов при разработке продукта — совершенно нормально. Поверьте, вы сэкономите на этом большое количество средств и времени, даже если сейчас вам кажется, что это не так.

Резюме

Всего получилось пять ошибок, которые могут допустить стартапы уже на стадии pre-seed. Как говорится, предупрежден — значит, вооружен.

Надеюсь, что вы не допустите ошибок, о которых рассказали в этой статье, и сделаете самые крутые и нужные продукты. Очень не хочется, чтобы хорошие идеи «прогорали» из-за типичных ошибок.

Как получить максимум

Помните, что этап прототипирования — важная ступень в запуске продукта и весомый помощник любого стартапа, который защитит вас от финансового истощения.

Это поможет вам точно знать, работает идея или нет, быстрее найти инвесторов, привлекать команду разработчиков физической моделью продукта, а не малоубедительными предположениями. Смело делайте прототипы в самом начале пути.

Делайте отдельный прототип на каждую идею, чтобы не утяжелять продукт и заранее проверять потенциал каждой килл-фичи.

Выберите идею, потенциал которой окажется наиболее высоким, и используйте ее для запуска своего продукта.

Не спешите: старайтесь делать все постепенно, не пропуская ни один этап.

Не пытайтесь получить все и сразу, это чревато созданием некачественного продукта из очень даже качественной и хорошей идеи. Чрезмерно медлить я, конечно, тоже не советую, вдруг вы перегорите и мы не увидим ваш гениальный продукт!

Определите килл-фичу продукта в самом начале.

Подумайте, чем ваша идея отличается от других, какие проблемы решает, как улучшает уже существующие решения.

Исследуйте сферу IT.

Посмотрите примерные расценки на прототипы, работу программистов и дизайнеров, создание MVP, маркетинг. Все-таки, разорение — это главная причина провала стартапов.

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