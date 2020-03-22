«Если доверяешь только себе, в бизнес лучше не лезть». Почему доверие — ключевой навык для предпринимателя

Он более 10 лет занимается просвещением в сфере технологического предпринимательства, помогая российским компаниям выходить на мировой уровень. Специально для Rusbase Пекка рассказал, почему успех в технологическом бизнесе всегда основан на доверии.

Станет ли стартап успешным — во многом зависит от того, способен ли его основатель доверять людям. Так считает Пекка Вильякайнен, бизнес-ангел, советник председателя совета директоров фонда «Сколково» и идеолог крупнейшего в России и СНГ проекта по поиску в регионах перспективных технологических стартапов Open Innovations Startup Tour .

Почему вредно быть одиноким серфером

Когда я только начинал свое дело, я был одиноким серфером, без денег и поддержки. Я даже гордился этим, был в себе уверен. К сожалению, огромное количество инноваторов в России сегодня остаются такими одинокими серферами, независимыми и очень гордыми. Некоторым из них, возможно, повезет, но большинству — нет.

Без поддержки со стороны, без грамотного совета, без обучения на чужом опыте найти правильный путь — чистое везение. А полагаться в бизнесе на голую удачу глупо. Любому предпринимателю нужно планировать этапы, которые придется пройти, и учиться проходить их грамотно. И в этом отношении умение доверять — ключевой момент, который надо иметь в виду.

Кому вы доверяете?

Если доверяешь только себе, в бизнес лучше не лезть. Особенно в инновационный. Чтобы развивать проект, придется довериться советам инвесторов, партнерам и в первую очередь собственной команде. А на следующем этапе с большой вероятностью придется довериться людям из другого города или даже другой страны.

Даже внутри команды проекта, особенно в случае выхода на международную арену, могут быть сотрудники из других точек планеты. Как показывает практика, когда человек развивает свой стартап, у него нет времени и возможности постоянно путешествовать.

Если ты управляешь большой кросс-функциональной командой удаленно, доверию нужно научиться в обязательном порядке. Потому что под «управлением» я имею в виду не отдачу приказов, а реальное выстраивание отношений со взаимным уважением и объединением людей, которые могут сильно отличаться друг от друга, в движении к общей цели.

Отношение к доверию зависит от ментальности

Первая ступень развития бизнеса начинается с простого и банального вопроса: «Кому вы доверяете?». И в России с этим пока не все гладко.

У меня русская жена, поэтому кое-что про российскую ментальность я знаю. Вот, например, моя русская теща вообще никому не доверяет, и тому есть исторические и культурные причины. Но она не предприниматель и никогда им не будет, так что может себе это позволить.

Совсем другой подход к отношениям с людьми у замечательного парня Ильи из Архангельска, с которым я три года назад познакомился на Стартап-туре. Илья основал успешный международный проект в сфере кибербезопасности. Он все еще живет в Архангельске, как и все его сотрудники. При этом у них огромное количество клиентов в 80 странах мира. Илья — обычный, нормальный архангелогородец. Как ему удалось построить глобальный бизнес?

Во-первых, у Ильи хватило смелости подойти к знающим людям и начать задавать вопросы: «Как управлять компанией? Можно ли стать членом совета директоров? А какие есть вот у этого фишки? А можно ли сделать то-то или то-то?». Во-вторых, у него хватило смелости довериться их советам и собрать разностороннюю команду, а потом — довериться и этой команде.

Моя теща бы так не поступила, а Илья поступил. Именно поэтому у Ильи есть успешный бизнес, а у моей тещи — нет.

Не бойтесь искать поддержки у государства, крупного бизнеса и фондов

Я помню, как мой дедушка, основатель компании Nokia, говорил пятилетнему мне: «Пеккушка, хороший продукт сам себя продаст». И в 1977 году это было похоже на правду, но сегодня, в 2020 году, кажется полной чушью. Ни инженерная деятельность, ни огромное количество патентов, ни даже Нобелевская премия не сделают вас успешным предпринимателем в современном мире.

В любом российском регионе найдутся сотни интересных патентов и тысячи замечательных идей, однако их авторы без должной поддержки не смогут стать отличными предпринимателями.

Задача и Стартап-тура, и фонда «Сколково» как раз заключается в том, чтобы достать эти патенты из загашника, стряхнув с них пыль, и помочь молодым бизнесменам с их идеями, чтобы продвигать их сначала в России, а потом и во всем мире.

И этим занимаемся не только мы. Во многих регионах есть свои мощные технопарки, которые могут помочь стартаперам. Участвуйте в индустриальных мероприятиях, изучайте, какие меры поддержки существуют в вашем городе, не стесняйтесь искать помощи.

Еще пять лет назад я говорил, что в России не хватает инструментов поддержки технологических компаний. Многим приходилось в связи с отсутствием такой поддержки уезжать из страны и искать возможности где-то еще. Сегодня же, в 2020 году, в России довольно много фондов для инвестиций в стартапы.

Теперь проблемы с привлечением финансирования возникают в основном у стартапов на самом раннем этапе, когда идея только превращается в проект. Это — самый опасный период, и вам повезет, если вы встретите бизнес-ангела, который готов вкладывать деньги и время в талантливую молодежь, чтобы поддерживать их не как спонсор, а как ментор, и помогать выходить на следующие этапы развития.

Инвестор может дать вам гораздо больше, чем деньги

Я всегда объясняю стартаперам, что к инвестору нужно относиться как к советнику. Следует отказаться от исключительно потребительского отношения. Если мне говорят: «Господин Пекка, у меня есть прекрасная идея, но мне не надо помогать советами, лучше денег дай», — я сразу понимаю, что с этим «предпринимателем» что-то не так.

Очевидно, что стартапу в начале пути всегда нужны деньги, но непонятно, почему ему не нужна помощь. Подозрительно, когда человек утверждает, что знает все об управлении компанией, готов предсказать, что произойдет с ней через год, и отказывается учиться. Это не вписывается в концепцию предпринимательства как такового.

Если вы не доверяете инвестору и не готовы его слушать, лучше даже не обращайтесь к нему за помощью. Поймите, что вы просто не можете знать точно, как будет развиваться ваш бизнес. И экспертное мнение со стороны — это очень полезно.

Спросите Илона Маска, знает ли он, что будет с Tesla через год. Маск ответит: «Понятия не имею».

С самого начала мыслите глобально

Россия — огромная страна. Я посетил в рамках Open Innovations Startup Tour более ста мероприятий во всех часовых поясах и знаю, о чем говорю. Но Россия, к сожалению, большая страна лишь в том, что касается территории. В отношении рынка — всего лишь 2% от мировой экономики.

Поэтому даже если ваш бизнес сфокусирован исключительно на вашем регионе, вы должны, по крайней мере, понимать, что происходит в 98% оставшегося мира. Лучше всего при этом не ограничиваться чтением новостей, а знакомиться с инноваторами из других стран, поддерживать с ними контакт.

Кто знает, когда вам понадобится выходить на глобальный рынок, искать партнеров и клиентов за рубежом? Если это случится, вам будет гораздо проще узнать нужную информацию и контакты нужных людей у знакомых, которым вы доверяете.

Фото на обложке: Shutterstock / Waraporn Wattanakul