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Фото: в России разработали шумоизолированную кабину для работы из дома

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Производитель акустических кабин Qubius выпустил шумоизолированный хоум-офис для удаленной работы во время режима самоизоляции. Об этом Rusbase сообщили в компании.

Фото: в России разработали шумоизолированную кабину для работы из дома

Qubius Home подавляет до 28 дБ шума – этого достаточно, чтобы снизить до уровня шепота детские возгласы или приглушить звуки ремонта у соседей, отмечают в компании.

Хоум-офис представляет собой кабину, оборудованную столом и эргономичным стулом. В ней также есть диммируемый светильник, розетки для подключения гаджетов к сети и встроенный в стол подогреватель напитков. Кабина оборудована производительной системой вентиляции.

Общий вид кабины

Размеры кабины: 110 × 105 × 220 см. Она занимает чуть более одного квадратного метра.

Кабина автоматически включает и выключает систему вентиляции на основе данных с сенсора движения. Это позволяет экономить электричество и ресурс вентиляторов.

На столе можно одновременно разместить ноутбук диагональю до 17 дюймов, телефон, планшет и документы.

В кабине установлена универсальная беспроводная зарядка стандарта Qi. Также в стол встроена система конференц-связи с динамиком и всенаправленным микрофоном (на фото ниже). Подключиться к ней можно через Bluetooth.

Задняя стенка и дверь выполнены из тонированного ударопрочного стекла, внутри стенки кабины отделаны тканевыми панелями.

На сайте Qubius не указана цена кабины. Rusbase направил запрос в пресс-службу компании. Аналогичные решения из Китая на AliExpress стоят почти $10 тысяч.

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