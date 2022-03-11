Бизнес попросил Минфин зафиксировать досанкционный курс рубля для расчета ввозных пошлин

«Опора России» попросила Минфин зафиксировать курс рубля для определения размера ввозных таможенных пошлин на досанкционном уровне. Издержки российского бизнеса от импорта значительно возросли, поскольку пошлина рассчитывается по нынешнему курсу, а контракты были заключены еще до обвала рубля.
Соответствующее письмо президент «Опоры России» Александр Калинин направил министру финансов Антону Силуанову, сообщили «Ведомости».
Российские компании, которые занимаются импортом продукции, в последние дни столкнулись с значительным ростом издержек, связанных с предстоящей уплатой таможенных платежей, которые рассчитываются исходя из стоимости импортных товаров по нынешнему курсу валют, отмечается в письме.
Размер ввозной пошлины определяется курсом рубля на дату регистрации таможенной декларации — фактически на дату ввоза. Тогда как контракты на импорт были заключены еще до резкого падения курса рубля, указал Калинин. Резкий рост таможенных платежей по импортируемым товарам негативно скажется на производстве, торговле, а также приведет к повышению цен на внутреннем рынке, предупредил глава бизнес-объединения.
Рост расходов на логистику, ослабление курса, повышение в связи с этим размера таможенных пошлин и ввозного НДС может привести к подорожанию товаров вдвое уже в ближайшее время, прогнозирует Калинин. Чтобы этого избежать, необходимо принять оперативные меры, направленые на смягчение негативного эффекта.
Размер ввозного НДС рассчитывается аналогично пошлине, поэтому проблему его рассчета также предстоит решать. Но механизм будет более сложным, поскольку импортер может предъявить этот налог к вычету. Однако для потребителя это ничего не изменит, так как НДС сразу учитывается в цене.
По словам Калинина, предложенная мера не приведет к выпадающим доходам для бюджета, по крайней мере, формально, поскольку суммы ожидаемых поступлений проектировались исходя из досанкционного курса валют. «Опора России» предложила ввести эту меру до конца 2022 года.
Фото на обложке: Chokniti Khongchum /
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