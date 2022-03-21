Правительство позволит импортерам платить ввозную пошлину по досанкционному курсу валют

Правительство планирует зафиксировать досанкционный курс рубля при расчете ввозных таможенных пошлин, а также обнулить их в отношении критического импорта.

Кабмин разработал широкий комплекс мер по смягчению таможенной политики. Эти меры планируется принять до конца марта 2022 года, сообщили «Известия» со ссылкой на антикризисный план правительства по поддержке экономики в условиях санкций.

Правительство решило зафиксировать валютный курс при уплате импортных таможенных пошлин. Как подсчитали в кабмине, эта мера может обойтись бюджету не менее чем в 150-200 млрд рублей в 2022 году.

Кроме того, на пол года предлагается отменить ввозные пошлины на товары критического российского импорта. На данный момент перечень такой продукции официально еще не утвержден Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Однако, источник газеты подтвердлил, что в него в том числе войдут отдельные виды овощей и зерновых культур, добавок для готовой продукции и детского питания, для фармацевтической продукции, некоторые виды тканей и нитей, металлической продукции, сырья для стройматериалов (мел, глина, добавки для цемента) и запчастей для воздушного транспорта (двигатели, радиолокационная аппаратура).

Отмена пошлин на критический импорт обойдется бюджету $45-65 млн ежемесячно, указано в документе

Также на полгода предлагается приостановить действие антидемпинговых пошлин на некоторые импортные товары. Эти пошлины предназначены для защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранцев — они взимаются независимо от ввозных таможенных пошлин. Ожидается, что эта мера будет стоить бюджету 5,3 млрд рублей.

Помимо этого лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц предлагается увеличить с €200 до €1 тыс. до 1 октября 2022 года.

Зафиксировать досанкционный курс рубля при расчете размера ввозных таможенных пошлин 11 марта 2022 года правительство попросила «Опора России». Издержки бизнеса от импорта значительно возросли, поскольку пошлина рассчитывается по нынешнему курсу, а контракты были заключены еще до обвала рубля, пояснили в бизнес-объединении.

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