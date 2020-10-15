В Москве изменят дорожные камеры для штрафов за нарушение изоляции

Столичный ЦОДД опубликовал на сайте госзакупок тендер по выбору компании, которая выполнит работы по модернизации передвижных камер. В их функционал планируют добавить распознавание еще 50 нарушений, среди которых — штраф за нарушение режима самоизоляции, пишет РБК.

Максимальная сумма контракта составляет 98,1 млн рублей. Речь идет о модернизации 59 микроавтобусов на базе Ford Transit и Газель Next, на крыше которых установлены камеры.

Согласно техническому заданию, после модернизации передвижные камеры должны будут фиксировать 50 новых правонарушений, в том числе нарушение режима самоизоляции в режиме карантина (ст. 6.3 КоАП России).

Эта статья была введена в апреле 2020 года, она предусматривает штрафы для заразившихся коронавирусом или тех, кто контактировал с больными. Для граждан максимальная сумма штрафа по этой статье составляет 300 тысяч рублей, для организаций — 1 млн рублей.

В Москве эта статья не применялась, нарушителям выписывали штрафы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Размер штрафа за проезд без пропуска составлял 5 тысяч рублей.

В ЦОДД газете «Коммерсантъ» обосновали добавление функции распознавания нарушителей самоизоляции тем, что «стационарные комплексы и передвижные должны работать в синхронном режиме, поэтому идет плановая доработка программного обеспечения».

Большая часть стационарных комплексов, которые используются в Москве, уже могут распознать 55 видов нарушений, сообщает газета. Источник «Коммерсанта» отметил, что расширение функционала передвижных камер для фиксации нарушений самоизоляции вводится на случай, если потребуется контролировать передвижение по городу граждан, которым предписана самоизоляция.

Фото: сайт ЦОДД