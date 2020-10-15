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В пассажирских поездах дальнего следования установят камеры видеонаблюдения

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Правительство РФ обязало перевозчиков установить средства видеонаблюдения в салонах пассажирских поездов дальнего следования. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В пассажирских поездах дальнего следования установят камеры видеонаблюдения
«Перевозчики в отношении транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров в дальнем следовании ... обязаны: оснастить транспортные средства следующими техническими средствами обеспечения транспортной безопасности: средства видеонаблюдения в вагоне, переходных тамбурах и технических помещениях», — говорится в документе.

Камеры также установят в кабине локомотива и на пути прохода в нее.

Записанное видео должно будет храниться не менее 30 суток.

Минтрансу поручено проанализировать практику применения данного постановления и отчитаться о результатах до 15 октября 2021 года.

Ранее стало известно, что видеокамеры установят в салонах самолетов. Авиакомпании должны оснастить камерами все новые летательные аппараты к 2023 году, уже используемые — к 2025.

Фото: CHEN MIN CHUN / Shutterstock

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