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Минцифры предложило отменить штраф за продажу техники без предустановки российских приложений

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры РФ предложило ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и Smart TV без предустановки российского программного обеспечения.

Минцифры предложило отменить штраф за продажу техники без предустановки российских приложений

Правительство разрешило паралленьный импорт товаров, но российское законодательство по-прежнему требует от производителей техники предустановки отечественного ПО, пояснили в ведомстве. 

Сейчас производители и продавцы могут получить штраф. «Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — добавили в министерстве. 

Минцифры предлагает ввести мораторий, который освободит продавцов от штрафов, но изменения не коснутся производителей техники — за ними сохранится обязательство по предустановке российского ПО.

Большая часть граждан все равно продолжает использовать иностранные приложение, несмотря на предустановленные по закону российские. Однако из-за санкций и прекращения поставок в Россию многих зарубежных брендов электроники дальнейшее исполнение закона может оказаться под вопросом, пишет «Коммерсантъ».

На смартфонах, ввезенных без разрешения владельца бренда, требования по предустановке производителем выполняться не будут, а продавцам за это грозят штрафы до 200 тыс. рублей.

Фото на обложке: OlegRi / Shutterstock

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