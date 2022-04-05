Минцифры предложило отменить штраф за продажу техники без предустановки российских приложений

Минцифры РФ предложило ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и Smart TV без предустановки российского программного обеспечения.

Правительство разрешило паралленьный импорт товаров, но российское законодательство по-прежнему требует от производителей техники предустановки отечественного ПО, пояснили в ведомстве.

Сейчас производители и продавцы могут получить штраф. «Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — добавили в министерстве.

Минцифры предлагает ввести мораторий, который освободит продавцов от штрафов, но изменения не коснутся производителей техники — за ними сохранится обязательство по предустановке российского ПО.

Большая часть граждан все равно продолжает использовать иностранные приложение, несмотря на предустановленные по закону российские. Однако из-за санкций и прекращения поставок в Россию многих зарубежных брендов электроники дальнейшее исполнение закона может оказаться под вопросом, пишет «Коммерсантъ».

На смартфонах, ввезенных без разрешения владельца бренда, требования по предустановке производителем выполняться не будут, а продавцам за это грозят штрафы до 200 тыс. рублей.

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