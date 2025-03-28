В России резко вырос спрос на мясные консервы
С марта 2024 по февраль 2025 года натуральные продажи мясных консервов в России увеличились на 18,5% к предыдущим 12 месяцам, а денежные — на 25%. Об этом пишет «Коммерсант» ссылаясь на данные «Нильсен».
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Аналитики отмечают изменение тренда: годом ранее натуральные продажи мясных консервов сократились на 0,9%, сейчас в этом сегменте наблюдается наибольший рост. Для сравнения: натуральные продажи консервированных грибов и овощей в рассоле за год выросли на 11,3%, а в собственном соку — на 2%, отмечает «Нильсен». В то же время продажи рыбных консервов снизились на 4,8% в натуральном выражении.
Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев отметил, что производители начали выпускать интересные товары, которые воспринимаются потребителями как качественная продукция, а не просто «привычная тушенка». «Консервированная продукция переходит из дешевого сегмента с посредственным качеством, обычно предназначенного для длительного хранения на случай экстренного потребления, в более премиальный», — отметил эксперт.
Заместитель гендиректора по маркетингу и продажам компании «Дамате» (бренды «Индилайт», «Озерка», BazarCo, Salima, «Молком», «Только!») Дарья Лащенко сообщила, что в ответ на растущий спрос в прошлом году компания увеличила производство консервов из индейки и баранины в 3,5 раза, до 2,7 тыс. тонн. Кроме того, в ассортимент были добавлены позиции из мяса утки и баранины, паштеты и готовые вторые блюда.
- 20 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков запустит производство мясной продукции и деликатесов из курицы, индейки и говядины по технологии су-вид. В планах — производить три тонны продукции в сутки, которая будет поставляться в рестораны и продуктовые сети.
Фото на обложке: Tramp57 / Shutterstock / FOTODOM
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