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Сергей Жуков из группы «Руки вверх!» запустит производство деликатесов из мяса

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков запустит производство мясной продукции и деликатесов из курицы, индейки и говядины по технологии су-вид, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ресторана, получившего предложение о сотрудничестве. Источник издания сообщает, что производство откроется в течение нескольких месяцев в подмосковном Лосино-Петровском.
Сергей Жуков из группы «Руки вверх!» запустит производство деликатесов из мяса
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«Это стартап, который находится в подготовительной стадии», — прокомментировал представитель музыканта Петро Шекшеев.

По информации источника, планируется производить три тонны продукции в сутки, которая затем будет поставляться в рестораны и продуктовые сети. Развитие проекта будет осуществляться через ООО «Митмитмит-М», добавил источник.

В ГК «Шоколадница», «Якитории» и Gagawa считают, что реализация продукции в ресторанах может столкнуться с трудностями, поскольку многие заведения предпочитают готовить такую продукцию самостоятельно. Однако предложение может быть интересным для несетевых ресторанов, для которых организация собственного производства пока недоступна, считает гендиректор сети Gagawa Ленар Кутлин.

В 2017 году Жуков уже открыл ООО «Митмитмит» для поставок говядины и баранины в московские рестораны. Однако в 2019 году он вышел из состава учредителей, а в 2020-м компания была ликвидирована. Также музыкант известен проектами на ресторанном рынке, включая сеть баров «Руки вверх!» и рестораны «Папа жарит мясо», уточнил «Коммерсантъ».

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Фото на обложке: Dmitry Rozhkov / Wikipedia

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