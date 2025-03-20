Сергей Жуков из группы «Руки вверх!» запустит производство деликатесов из мяса
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«Это стартап, который находится в подготовительной стадии», — прокомментировал представитель музыканта Петро Шекшеев.
По информации источника, планируется производить три тонны продукции в сутки, которая затем будет поставляться в рестораны и продуктовые сети. Развитие проекта будет осуществляться через ООО «Митмитмит-М», добавил источник.
В ГК «Шоколадница», «Якитории» и Gagawa считают, что реализация продукции в ресторанах может столкнуться с трудностями, поскольку многие заведения предпочитают готовить такую продукцию самостоятельно. Однако предложение может быть интересным для несетевых ресторанов, для которых организация собственного производства пока недоступна, считает гендиректор сети Gagawa Ленар Кутлин.
В 2017 году Жуков уже открыл ООО «Митмитмит» для поставок говядины и баранины в московские рестораны. Однако в 2019 году он вышел из состава учредителей, а в 2020-м компания была ликвидирована. Также музыкант известен проектами на ресторанном рынке, включая сеть баров «Руки вверх!» и рестораны «Папа жарит мясо», уточнил «Коммерсантъ».
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Фото на обложке: Dmitry Rozhkov / Wikipedia
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