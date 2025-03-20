Сергей Жуков из группы «Руки вверх!» запустит производство деликатесов из мяса

«Это стартап, который находится в подготовительной стадии», — прокомментировал представитель музыканта Петро Шекшеев.

По информации источника, планируется производить три тонны продукции в сутки, которая затем будет поставляться в рестораны и продуктовые сети. Развитие проекта будет осуществляться через ООО «Митмитмит-М», добавил источник.

В ГК «Шоколадница», «Якитории» и Gagawa считают, что реализация продукции в ресторанах может столкнуться с трудностями, поскольку многие заведения предпочитают готовить такую продукцию самостоятельно. Однако предложение может быть интересным для несетевых ресторанов, для которых организация собственного производства пока недоступна, считает гендиректор сети Gagawa Ленар Кутлин.

В 2017 году Жуков уже открыл ООО «Митмитмит» для поставок говядины и баранины в московские рестораны. Однако в 2019 году он вышел из состава учредителей, а в 2020-м компания была ликвидирована. Также музыкант известен проектами на ресторанном рынке, включая сеть баров «Руки вверх!» и рестораны «Папа жарит мясо», уточнил «Коммерсантъ».

11 марта компания белорусского блогера Влада Бумаги (Влад А4), занимающаяся производством и продажей снеков под брендом «А4», объявила о намерении подать заявление о банкротстве в арбитражный суд. Согласно информации от ТАСС, судебные претензии к «Бумажной бумаге» составляют около 40 млн рублей.

Фото на обложке: Dmitry Rozhkov / Wikipedia