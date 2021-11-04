Стартап Cappasity привлек еще $1 млн и объявил о создании метавселенной для e-commerce

Российский стартап Cappasity разрабатывает площадки для создания иммерсивного контента. Сейчас главный продукт компании — приложение 3DShot, которое позволяет, например, делать 3D-снимки товаров. Его основатели планируют интеграцию своих продуктов в метавселенную.

Cappasity в очередном, промежуточном раунде финансирования привлек еще $1 млн долларов с оценкой компании в $20 млн, сообщил RB.ru основатель стартапа Константин Попов.

Деньги были получены на развитие существующих разработок от неназываемого частного фонда, который уже является инвестором компании.

Кроме того, ее руководство рассматривает заявки от нескольких бизнес-ангелов, так что общая сумма раунда еще может вырасти.

В скором времени начнется новый раунд финансирования, и Cappasity планирует привлечь крупные инвестиции от также пока неназываемого международного фонда.

Деньги нужны стартапу на интеграцию своих разработок в единую метавселенную для e-commerce отрасли.

Запуск метавселенной запланирован на 2022 год, но здесь уже можно записаться на получение раннего доступа к платформе.

«Пришло время объединить все разработки (примерочная, NFT, нейронные сети для снятия размеров) и поддержать больше форматов контента. Бизнес готов идти в 3D и новое поколение ищет инновационные форматы. Аудитория традиционных брендов стареет», — объявил в своем фейсбуке Константин Попов.

По его словам, новый продукт Cappasity позволит удешевить производство 3D-контента и предоставит пользователям больше возможностей для взаимодействия с ним — это поможет бизнесу привлечь новую аудиторию и повысить лояльность уже существующей.

Стартап Cappasity был основан в 2013 году и с тех пор привлек $7,4 млн инвестиций. Несколько лет назад мы обсудили будущее технологий компании с ее основателем.

Стартап предлагает брендам решения для создания 3D-изображений товаров и интеграции их на сайт, а также занимается технологиями дополненной реальности (AR) в маркетинге.

Среди клиентов Cappasity ЦУМ, Yves Saint Laurent, Samsonite, Polene, Phillips и другие бренды.

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Фото: Cappasity/Facebook