Cappasity интегрировал 3D-визуализацию в онлайн-маркетплейс автомобилей с пробегом CarSwitch

Стартап Cappasity интегрировал технологию 3D-визуализации в онлайн-маркетплейс автомобилей с пробегом CarSwitch. Благодаря ей инспекторы площадки могут размещать 3D-изображения автомобилей с пробегом, а покупатели — изучить автомобиль со всех сторон, не выходя из дома.

Для оцифровки автомобиля в 3D инспекторы пользуются мобильным приложением Cappasity 3DShot. 3D-визуализация автомобиля приближает опыт выбора автомобиля в интернете к осмотру машины в реальной жизни, пояснили в компании.

Возможность рассмотреть автомобиль со всех сторон особенно важна для покупателей автомобилей с пробегом. Предполагается, что это поможет сэкономить время как для потенциальных покупателей, так и для специалистов CarSwitch, так как у покупателей будет больше информации о состоянии подержанного автомобиля.