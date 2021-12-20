Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Cappasity интегрировал 3D-визуализацию в онлайн-маркетплейс автомобилей с пробегом CarSwitch

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Стартап Cappasity интегрировал технологию 3D-визуализации в онлайн-маркетплейс автомобилей с пробегом CarSwitch. Благодаря ей инспекторы площадки могут размещать 3D-изображения автомобилей с пробегом, а покупатели — изучить автомобиль со всех сторон, не выходя из дома.

Cappasity интегрировал 3D-визуализацию в онлайн-маркетплейс автомобилей с пробегом CarSwitch

Для оцифровки автомобиля в 3D инспекторы пользуются мобильным приложением Cappasity 3DShot. 3D-визуализация автомобиля приближает опыт выбора автомобиля в интернете к осмотру машины в реальной жизни, пояснили в компании.

Возможность рассмотреть автомобиль со всех сторон особенно важна для покупателей автомобилей с пробегом. Предполагается, что это поможет сэкономить время как для потенциальных покупателей, так и для специалистов CarSwitch, так как у покупателей будет больше информации о состоянии подержанного автомобиля. 

Условия сделки не разглашаются, но основатель и CEO Cappasity Константин Попов рассказал, что подключение онлайн-ресурса начинается от $5 тыс. в месяц и зависит от нескольких параметров: количества просмотров контента в формате 3D View, региона (контент нужно стримить на определенную территорию или на мир), дополнительной доработки под клиента. «В некоторых случаях мы можем запускаться на партнерских отношениях и разделять прибыль с продаж», — отметил он.

Cappasity позволяет создать иммерсивный контент на основе 3D/AR технологий и интегрировать его в разные каналы продаж. Стартап Cappasity был основан в 2013 году и с тех пор привлек $7,4 млн инвестиций. Среди клиентов Cappasity ЦУМ, Yves Saint Laurent, Samsonite, Polene, Phillips и другие компании. В ноябре 2021 года стартап привлек $1 млн на создание метавселенной для e-commerce.

Онлайн-маркетплейс CarSwitch для продажи и покупки автомобилей работает в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Платформа берет на себя весь процесс купли-продажи подержанных автомобилей. C момента основания в 2016 году платформа привлекла $12.3 млн инвестиций.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Cappasity

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Меня завораживает процесс печати». Десятиклассник — о своём увлечении 3D-моделированием
  2. 2 Реклама недвижимости: как снизить стоимость лида с помощью 3D-туров
  3. 3 Виртуальные органы для спасения реальных жизней. Эксперт — о перспективах цифровых двойников
  4. 4 «Мы помогаем бизнесу зарабатывать. С этими мыслями спится шикарно»
  5. 5 Как мы делали 3D-контент в недвижке: сколько это стоит и какие результаты дает
Sber Unity
Венчурные инвесторы по ссылке
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2021

X5 Pitch Day для HR и Ed-tech стартапов

22 декабря 2021

Global Creative Industries Accelerator

24 декабря 2021

Predict Next Purchases Clusters

25 декабря 2021

Volkswagen Group Rus StartUp Rally

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ