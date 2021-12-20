Cappasity интегрировал 3D-визуализацию в онлайн-маркетплейс автомобилей с пробегом CarSwitch

Стартап Cappasity интегрировал технологию 3D-визуализации в онлайн-маркетплейс автомобилей с пробегом CarSwitch. Благодаря ей инспекторы площадки могут размещать 3D-изображения автомобилей с пробегом, а покупатели — изучить автомобиль со всех сторон, не выходя из дома.
Для оцифровки автомобиля в 3D инспекторы пользуются мобильным приложением Cappasity 3DShot. 3D-визуализация автомобиля приближает опыт выбора автомобиля в интернете к осмотру машины в реальной жизни, пояснили в компании.
Возможность рассмотреть автомобиль со всех сторон особенно важна для покупателей автомобилей с пробегом. Предполагается, что это поможет сэкономить время как для потенциальных покупателей, так и для специалистов CarSwitch, так как у покупателей будет больше информации о состоянии подержанного автомобиля.
Условия сделки не разглашаются, но основатель и CEO Cappasity Константин Попов рассказал, что подключение онлайн-ресурса начинается от $5 тыс. в месяц и зависит от нескольких параметров: количества просмотров контента в формате 3D View, региона (контент нужно стримить на определенную территорию или на мир), дополнительной доработки под клиента. «В некоторых случаях мы можем запускаться на партнерских отношениях и разделять прибыль с продаж», — отметил он.
Cappasity позволяет создать иммерсивный контент на основе 3D/AR технологий и интегрировать его в разные каналы продаж. Стартап Cappasity был основан в 2013 году и с тех пор привлек $7,4 млн инвестиций. Среди клиентов Cappasity ЦУМ, Yves Saint Laurent, Samsonite, Polene, Phillips и другие компании. В ноябре 2021 года стартап привлек $1 млн на создание метавселенной для e-commerce.
Онлайн-маркетплейс CarSwitch для продажи и покупки автомобилей работает в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Платформа берет на себя весь процесс купли-продажи подержанных автомобилей. C момента основания в 2016 году платформа привлекла $12.3 млн инвестиций.
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Фото: Cappasity
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