Партнер Chanel будет выращивать натуральные ингредиенты для косметики по технологии iFarm

Компания iFarm разработала и запустила в промышленную эксплуатацию вертикальную ферму для косметической индустрии. На производстве в Марселе французская компания Capsum — партнер Chanel — будет выращивать микрозелень, травы и цветы для своих продуктов.

Об этом RB.RU сообщил представитель iFarm. Лабораторная ферма по технологиям iFarm управляется IT-платформой Growtune — она создает оптимальные условия для растений.

Вертикальная ферма в Марселе включает в себя систему автоматизации и три комнаты выращивания со стеллажами для экспериментов по гидропонной технологии подтопления. Здесь специалисты Capsum проводят эксперименты и тестируют новые сорта растений.

Технология iFarm также позволяет управлять параметрами света, составом питания и регулировать климат, чтобы достигать нужного эффекта, сообщил гендиректор iFarm Александр Лысковский.

«Выращивание в контролируемой среде идеально подходит для индустрии красоты, поскольку позволяет культивировать растения без пестицидов и опасных химикатов. Технология iFarm удовлетворяет потребностям наших технологов, которые могут варьировать широкий спектр параметров», — добавил CEO Capsum Энтони Брио (Anthony Briot), слова которого приводятся в сообщении.

Технологии iFarm для косметической индустрии применены впервые. Компания специализируется на разработке вертикальных ферм для локального выращивания салатов, ягод, овощей в городах и суровых природных условиях.

iFarm была основана в 2017 году в новосибирском Академгородке, с 2019 года базируется в Финляндии. По технологиям iFarm построено 12 ферм в Европе, на Ближнем Востоке и в России.

Фото: iFarm