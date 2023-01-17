Мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan, Infiniti перестали работать в России. Речь идет о сервисах-коннектах, которые позволяют удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля. Об этом сообщили ТАСС в дилерском «Автоспеццентре».
На сайте Skoda говорится, что с помощью коннект-приложения можно найти автомобиль, а также управлять им. Сервисы для Kia и Nissan помогают удаленно запускать двигатель, отрывать и закрывать замки.
Все еще работают приложения китайских марок Mу Chery, Exeed AR. По данным дилерского центра «Автодом», нет проблем с приложениями BMW, Mercedes-Benz, AudiService. Сервис Porsche был отключено летом 2022 года. У владельцев Land Rover и Jaguar наблюдаются сложности с работой приложений.
В 2023 году в России может появиться до семи новых брендов: китайский Hongqi, вьетнамский Vinfast и ряд других марок. Автоэксперты предполагают, скорее всего это будут китайские бренды, в частности автоконцерна Great Wall.
Ранее российские автодиллеры предложили премьеру Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе. Они намерены снизить риски от ухода зарубежных автоконцернов из РФ.
Среди других предложений — внесение изменений в закон о защите прав потребителей в части снижения штрафов или моратория на них при нарушении сроков гарантийного ремонта автомобилей, либо возможности продления сроков ремонта до получения необходимых запчастей.
Фото на обложке: askarim /
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