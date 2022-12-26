Российские дилеры предложили правительству создать закон об автобизнесе

Автодилеры предлагают создать механизмы защиты вложений предпринимателей в автосалоны по стандартам брендов, которые они продают там.

Кроме того, в ассоциации предложили сформировать единые стандарты продаж и оценки качества автомобилей с пробегом и сервисных услуг, которые оказывают дилеры.

Среди других предложений — внесение изменений в закон о защите прав потребителей в части снижения штрафов, или моратория на них при нарушении сроков гарантийного ремонта автомобилей, или возможности продления сроков ремонта до получения необходимых запчастей.

Адвокат и партнер юридической компании «Сотби» Варвара Кнутова не видит необходимости создавать отдельный закон для дилеров. По словам специалиста, сейчас оциальные сервисные центры не всегда могут гарантировать качество выполняемых работ с использование деталей и запчастей, происхождение которых невозможно подтвердить.

Кнутова считает, что сейчас больше смысла в смягчении условий работы для дилеров с учетом вызовов времени.

В начале декабря «Эра Глонасс» зафиксировала рост подключений к системе экстренного реагирования автомобилей, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта. За два месяца динамика увеличилась почти в семь раз, до 200 машин в сутки.

По данным «Глонасс» в системе экстренного реагирования сейчас зарегистрировано более 9,1 млн автомобилей. Благодаря «Эра-Глонасс» экстренные службы сразу после аварии получают точные координаты автомобиля, что позволяет быстрее реагировать и увеличивает шансы найти пострадавших.