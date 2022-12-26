Российские дилеры предложили правительству создать закон об автобизнесе

Ассоциация «Российские автодиллеры» предложила главе правительства Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе. Ее представители намерены снизить риски от ухода зарубежных автоконцернов из РФ. С копией письма ассоциации ознакомились «Ведомости».
Автодилеры предлагают создать механизмы защиты вложений предпринимателей в автосалоны по стандартам брендов, которые они продают там.
Кроме того, в ассоциации предложили сформировать единые стандарты продаж и оценки качества автомобилей с пробегом и сервисных услуг, которые оказывают дилеры.
Среди других предложений — внесение изменений в закон о защите прав потребителей в части снижения штрафов, или моратория на них при нарушении сроков гарантийного ремонта автомобилей, или возможности продления сроков ремонта до получения необходимых запчастей.
Адвокат и партнер юридической компании «Сотби» Варвара Кнутова не видит необходимости создавать отдельный закон для дилеров. По словам специалиста, сейчас оциальные сервисные центры не всегда могут гарантировать качество выполняемых работ с использование деталей и запчастей, происхождение которых невозможно подтвердить.
Кнутова считает, что сейчас больше смысла в смягчении условий работы для дилеров с учетом вызовов времени.
В начале декабря «Эра Глонасс» зафиксировала рост подключений к системе экстренного реагирования автомобилей, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта. За два месяца динамика увеличилась почти в семь раз, до 200 машин в сутки.
По данным «Глонасс» в системе экстренного реагирования сейчас зарегистрировано более 9,1 млн автомобилей. Благодаря «Эра-Глонасс» экстренные службы сразу после аварии получают точные координаты автомобиля, что позволяет быстрее реагировать и увеличивает шансы найти пострадавших.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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