Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские дилеры предложили правительству создать закон об автобизнесе

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация «Российские автодиллеры» предложила главе правительства Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе. Ее представители намерены снизить риски от ухода зарубежных автоконцернов из РФ. С копией письма ассоциации ознакомились «Ведомости».

Российские дилеры предложили правительству создать закон об автобизнесе

Автодилеры предлагают создать механизмы защиты вложений предпринимателей в автосалоны по стандартам брендов, которые они продают там.

Кроме того, в ассоциации предложили сформировать единые стандарты продаж и оценки качества автомобилей с пробегом и сервисных услуг, которые оказывают дилеры. 

Среди других предложений — внесение изменений в закон о защите прав потребителей в части снижения штрафов, или моратория на них при нарушении сроков гарантийного ремонта автомобилей, или возможности продления сроков ремонта до получения необходимых запчастей. 

Адвокат и партнер юридической компании «Сотби» Варвара Кнутова не видит необходимости создавать отдельный закон для дилеров. По словам специалиста, сейчас оциальные сервисные центры не всегда могут гарантировать качество выполняемых работ с использование деталей и запчастей, происхождение которых невозможно подтвердить.

Кнутова считает, что сейчас больше смысла в смягчении условий работы для дилеров с учетом вызовов времени.

В начале декабря «Эра Глонасс» зафиксировала рост подключений к системе экстренного реагирования автомобилей, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта. За два месяца динамика увеличилась почти в семь раз, до 200 машин в сутки.

По данным «Глонасс» в системе экстренного реагирования сейчас зарегистрировано более 9,1 млн автомобилей. Благодаря «Эра-Глонасс» экстренные службы сразу после аварии получают точные координаты автомобиля, что позволяет быстрее реагировать и увеличивает шансы найти пострадавших.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Москве изменится стоимость парковки на некоторых улицах
  2. 2 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
  3. 3 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?
  4. 4 Будущее рынка электромобилей: пан или пропал?
  5. 5 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

30 декабря 2022

Softlanding Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ