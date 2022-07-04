Крупное африканское государство запустило национальную криптовалюту

Центральноафриканская республика запустила национальную криптовалюту Sango. Президент республики заявил, что криптовалюты — это решение проблемы финансовой изоляции. Ранее в ЦАР приняли решение токенизировать все природные богатства.

О запуске национальной криптовалюты в ЦАР заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера. Использование криптовалют в качестве законного платежного средства он назвал решением проблемы финансовой изоляции государства.

Национальная криптовалюта ЦАР получила название Sango. Инициатором ее принятия был президент страны, его инициативу поддержало национальное собрание ЦАР.

Sango Coin будет средством для токенизации природных ресурсов республики, о планах на которую президент ЦАР объявил в июне. Страна располагает запасами золота, урана, алмазов, меди, лития, кобальта. Ресурсы должны стать движущей силой экономики ЦАР, говорил ранее ее президент.

В апреле ЦАР признала биткоин законным платежным средством. Ранее это сделал Сальвадор.

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