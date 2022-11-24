Выпуск легковушек в России вырос на 57%

В октябре 2022 года в России выпустили практически 40 тыс. автомобилей. Это на 57% больше, чем в сентябре. При этом показатель выпуска с начала года снизился на более чем 65% — было выпущено 386 тыс. машин.
В мае наблюдался обвал производства легковых автомобилей, летом оно восстанавливалось, в сентябре наблюдалось незначительное снижение и в октябре начался помесячный рост, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстат.
Производство грузовиков и автобусов в этом году переживает обвал. С января в стране произвели почти на 23% и 14% меньше грузовиков и автобусов соответственно.
После начала спецоперации России на Украине большая часть зарубежных автопроизводителей ушла с российского рынка или приостановила выпуск транспорта. Российские производители из-за отсутствия комплектующих также уходили в вынужденные простои.
На фоне этого выход на российские дороги запланировали производители из Индии, Китая, Ирана. В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном упрощенном порядке ввоза автомобилей из-за границы. Из обязательных требований убрали пункт об оснащении машины системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. Предполагается, что к этому моменту производители «смогут перенастроить логистические цепочки».
Фото на обложке: Standret /
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