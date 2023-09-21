Сервис «Работа.ру» составил топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий для сотрудников старшего возраста с зарплатой от 130 до 370 тыс. рублей. Это работа для личного повара, аналитика, сборщика судов и др. в разных регионах России.

Составлен список вакансий для пенсионеров с зарплатой от 130 до 370 тыс. рублей