Составлен список вакансий для пенсионеров с зарплатой от 130 до 370 тыс. рублей

Анастасия Марьина
Сервис «Работа.ру» составил топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий для сотрудников старшего возраста с зарплатой от 130 до 370 тыс. рублей. Это работа для личного повара, аналитика, сборщика судов и др. в разных регионах России.
Составлен список вакансий для пенсионеров с зарплатой от 130 до 370 тыс. рублейАнастасия Марьина
Представляем рейтинг в порядке убывания:
- Одну из самых высоких зарплат для пенсионеров предлагают стоматологу-универсалу в Москве — от 370 тыс. рублей. Кандидат должен иметь высшее образование, действующие сертификаты по ортопедии, терапии и хирургии, опыт работы после ординатуры не менее 6 лет, а также уметь общаться с пациентами.
- Доход от 200 до 225 тыс. рублей предлагают ведущему аналитику Power BI в Москве. Для трудоустройства нужно иметь опыт работы с Power BI RS, MS SQL и системами на базе 1С, знать SQL, методики и принципы построения дашбордов, области современных технологий обработки и анализа данных, а также уметь работать с большим объемом информации.
- Производитель работ в Мурманске может зарабатывать в месяц до 210 тыс. рублей. Требования: высшее профильное образование, опыт работы по специальности не менее 2 лет, уверенное пользование ПК.
- От 180 тыс. рублей может зарабатывать заместитель начальника управления ГИС в Ямало-Ненецком АО. Кандидат должен иметь высшее образование по специализации «Геофизика», удостоверение ответственного руководителя взрывных работ, стаж на руководящей должности в промысловой геофизике от 3 лет, уметь быстро решать возникающие вопросы и знать законы и правила в области нефтегазовой промышленности.
- В Москве ищут няню-медсестру с зарплатой 150–160 тыс. рублей. Рассматривают специалиста с медицинским образованием и опытом работы не менее 3 лет с детьми с особенностями, ответственного и пунктуального.
- От 150 тыс. рублей готовы платить заведующему хозяйством в нефтегазовой компании в Томске. Работодатель требует от кандидата опыт работы на аналогичной должности не менее одного года и хорошо развитые управленческие навыки, а также хозяйственность, ответственность и стрессоустойчивость.
- Сборщик корпусов металлических судов в Приморском крае может также зарабатывать от 150 тыс. рублей. Соискателю достаточно иметь среднее специальное образование, опыт в судостроение не менее 5 лет, подтверждающие квалификацию документы, знать конструкции корпуса судна и уметь читать чертежи любой сложности.
- Доход до 150 тыс. рублей доступен повару в семью в столице. Соискателю необходимо иметь среднее профессиональное образование, квалификацию повара 5 разряда и опыт работы в ресторанах или семьях не менее одного года.
- Автомаляр в Санкт-Петербурге может получать от 140 тыс. рублей. Ищут кандидата с умелыми руками, опытом работы в аналогичной сфере не менее одного года и знаниями устройства автомобиля и технических процессов.
- В Ямало-Ненецком АО ищут кондитера с зарплатой 132 тыс. рублей для вахтовой работы. Соискателю нужно уметь работать по технологическим картам, изготавливать и оформлять кондитерские изделия, а также знать производственное оборудование и требования СанПиН.
Фото на обложке: Unsplash
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