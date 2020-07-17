Россияне рассказали, куда готовы переехать ради успешной карьеры

Эксперты Kelly Services и «Авито Работа» опросили более 38 тысяч россиян и узнали, что они думают о переезде ради работы. Почти половина согласных на переезд готовы уехать навсегда ради высокооплачиваемой или перспективной работы, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Россияне стали чаще сообщать потенциальным работодателям, что готовы к переезду. 80% участников опроса готовы сменить место жительства ради карьерных возможностей. Из них 48% согласны уехать навсегда, а 30% предпочли бы проработать на новом месте только в течение года.

Наиболее популярными направлениями для переезда ради работы стали юг России (34%), заграница (32%), город-миллионник (28%). В рейтинг самых желанных городов для «карьерного переезда» вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар. Больше четверти опрошенных готовы переехать куда угодно при первой возможности.

Как показал опрос, основными причинами переезда являются лучшие финансовые условия и высокая зарплата (91%), карьерные перспективы (48%) и более комфортные условия жизни (44%). Также повлиять на решение о переезде могут улучшение баланса между работой и личной жизнью, возможность заниматься интересными проектами, социальные цели, репутация и бренд компании-работодателя.

Среди дополнительных факторов, которые могут повлиять на решение, россияне назвали относительно низкую стоимость проживания (41%), благоприятный климат и экологию (40%), а также наличие удобной инфраструктуры (31%). Меньшинство отметили хорошую политическую обстановку, социальное окружение и богатое историческое и культурное наследие.

«В связи с пандемией и всеобщим уходом на "удаленку", в мире набирает обороты другой тренд — работа к сотруднику, а не наоборот. Если профессиональная деятельность не привязана к документам или оборудованию, и может быть выполнена из дома — она будет выполняться из дома. Переезжать ради работы будут только те люди, которым захочется поменять климат или улучшить условия жизни», — считает Екатерина Горохова, генеральный директор Kelly Services Россия и Польша.

Почти у половины участников исследования уже имеется опыт переезда ради работы. Большинство довольны своим решением (70%). Четверть относятся к переезду нейтрально. А 7% менявших место проживания признались, что опыт переезда был негативным.

Чаще всего россияне меняют место жительства по следующим причинам:

недостаток вакансий и возможностей карьерного роста (53%),

высокая стоимость жизни (33%),

отсутствие баланса между работой и личной жизнью (32%),

плохой климат и экология (26%),

проблемы с транспортной доступностью (22%)

отсутствие поддержки регионального правительства (20%),

плохая экономическая, социальная или политическая обстановка (17%),

плохое социальное окружение (10%),

скудное историческое и культурное наследие региона (4%).

Также аналитики «Авито Работа» изучили более 1,9 млн резюме и выяснили, соискатели из каких городов наиболее готовы к переезду. Список самых мобильных городов возглавили Омск, Москва, Екатеринбург, Красноярск и Волгоград.

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