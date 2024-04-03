Стоимость доставки грузов из России в Беларусь выросла до 30%, сроки — в два раза

После введения в Беларуси обязательных проверок отправлений для физлиц сроки доставки грузов возросли в два раза, а расходы перевозчиков на топливо, транспортные и складские операции — на 10–30%, следует из данных Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов.

Так, за январь-март 2024 года средний срок доставки грузов для личного пользования из России в Беларусь вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Например, перевозка по маршруту Москва – Минск теперь займет четыре дня, тогда как годом ранее можно было уложиться в двое суток, сообщил руководитель Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадим Филатов.

«Теперь компания не может выдать грузы физических лиц без получения документов о проведении досмотра. Перевозчики сборных грузов вынуждены сначала доставлять их на склад для выгрузки коммерческих партий, а затем — повторно отправлять машину с грузами физлиц на досмотр», — пояснил Филатов.

В ассоциации также сообщили, что из-за роста расходов на топливо, транспортные и складские операции стоимость доставки отправлений из России в Беларусь за первые три месяца 2024 года увеличилась на 10–30% (цена зависит от веса и габаритов посылки) год к году.

Досмотры проводят на шести площадках — в Минске, Могилеве, Гомеле, Витебске. При доставке перевозчикам приходится дополнительно проезжать от 10 до 70 км до мест проведения контрольных проверок, подсчитали в Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов.

«Компании заранее записываются на досмотр в электронной очереди. Свободных площадок не хватает, поэтому время проверки может доходить до двух дней», — заключил Филатов.

Сроки доставки увеличились после введения в Беларуси обязательных контрольных проверок отправлений физических лиц из России и стран ЕАЭС. Указ N297 (нацелен на предотвращение ввоза в страну запрещенных отправлений, в том числе беспилотников) вступил в силу 28 декабря 2023 года.

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