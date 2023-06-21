Акции финтех-сервиса CarMoney будут торговаться на Московской бирже

ПАО «СмартТехГрупп» (материнская компания финтех-сервиса CarMoney) получила листинг на Мосбирже. Компания планирует начать торги акциями 3 июля, они будут проводиться в рублях. Об этом сообщила пресс-служба «СмартТехГрупп».

Организатором размещения выступает АО ИФК «Солид». По словам основателя CarMoney Антона Зиновьева, процедура прямого листинга хорошо зарекомендовала себя в размещении технологических компаний. Такие организации имеют дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года, это дает инвесторам дополнительные возможности.

«Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год. В дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке», — приводит пресс-служба слова Зиновьева.

В ходе листинга на Мосбирже будут размещены акции на общую сумму 600 млн рублей. Как уточнили в компании изданию «Ведомости», бумаги для размещения предоставят Антон Зиновьев и Сергей Ситников (акционер).

Полученные средства планируется направить на выпуск допэмиссии на сумму 600 млн рублей.

Таким образом, доля акций в свободном обращении при реализации указанного объема, при выпуске дополнительной эмиссии и с учетом миноритарных акционеров достигнет порядка 20%. Полученные средства компания направит на повышение объемов кредитования.

CarMoney в 2016 году основали Антон Зиновьев и Константин Евдаков. Сервис предоставляет займы физлицам, юридическим лицам и предпринимателям. С помощью CarMoney пользователь получает заем под залог своего автомобиля, размер займа может достигать до 80% стоимости залога.

В начале текущего года сервис решил перевести головную структуру с Кипра в Россию, выяснил ранее RB.RU.

Фото на обложке: CarMoney