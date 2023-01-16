Fintech-компания CarMoney переводит головную структуру с Кипра в Россию

Fintech-сервис CarMoney решил перевести головную структуру с Кипра в РФ. В конце декабря 2022 года владельцем ООО «Микрофинансовая компания "Кармани"» вместо кипрской «Кармани Сай ЛТД» стала зарегистрированная в России фирма «СмартТехГрупп», следует из данных ЕГРЮЛ. На изменения обратил внимание корреспондент RB.RU.
В пресс-службе сервиса изданию подтвердили перевод в РФ. «СмартТехГрупп» создано самой Carmoney CY в октябре 2022 года как раз для этих целей.
«В первом квартале 2023 года планируется передача от CarMoney CY акций АО "СТГ" всем ее акционерам. Переход в российскую юрисдикцию соответствует нашей стратегии развития, которая сфокусирована на российском рынке. Кроме того, это позволит снизить санкционные риски», — сообщили в компании.
Генеральный директор Infoline Иван Федяков назвал решение сервиса «абсолютно логичным шагом», учитывая то, что инвесторы могут отказаться работать с российскими компаниями, зарегистрированными за рубежом.
Регистрация компании на территории определенного государства влечет для нее необходимость соблюдения и подчинения законодательству этой страны, напомнил руководитель практики разрешения споров и судебного представительства компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев.
В случае с CarMoney компания подчинялась законодательству Кипра, при этом вела бизнес в России. Однако Кипр — государство-член Европейского Союза. Последний ввел в отношении России экономические санкции после начала спецоперации на Украине.
По словам юриста, структура владения компанией с регистрацией в одном государстве, а работы в другом ставит ее «в биполярную ситуацию», когда фирму могут привлечь к ответственности в ЕС за обход или нарушение санкционного законодательства, а с другой стороны российский бизнес этой фирмы может быть привлечен к ответственности в РФ за взаимодействие с компанией из недружественного государства.
«Так как для CarMoney основным рынком является российский, то в качестве одного из способов минимизации санкционных рисков может быть отчуждение акций российского бизнеса от кипрской компании в пользу российского юридического лица. В таком случае бизнес станет полностью российским и минимизируется риск привлечения к ответственности внутри РФ», — сообщил Григорий Скрипилев.
Иван Федяков подчеркнул, что смена гражданства наблюдается у многих предпринимателей и tech-фаундеров. Однако это не «стопроцентная панацея»: и в этом случае инвесторы смотрят на бэкграунд компании, если они видят соответствующие связи с компанией, то стараются, по крайней мере сейчас, не участвовать в подобных проектах.
- CarMoney основан в 2016 году Антоном Зиновьевым и Константином Евдаковым. Сервис оказывает услуги по предоставлению займов физическим лицам, юридическим лицам или предпринимателям. С помощью CarMoney пользователь может занимать до 80% стоимости автомобиля под залог ПТС.
- По версии НРА, сервис — абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, входит в топ-3 компаний по размеру портфеля потребительских займов по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». Доля CarMoney на рынке автозаймов превышает 60% как по размеру кредитного портфеля, так и по объему выдач.
- В 2022 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании CarMoney на уровне ruBВ- с сохранением стабильного прогноза.
Фото на обложке: CarMoney
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