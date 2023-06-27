Акции CarMoney будут размещаться с поэтапным увеличением цены

Материнская компания финтх-сервиса CarMoney ПАО «СмартТехГрупп» сообщила параметры листинга акций на Мосбирже. Всего планируется разместить 21 заявку в широком ценовом диапазоне с начальной ценой 2,37 рубля за штуку и с конечной ценой 3,16 рубля за акцию.
О том, что компания запланировала листинг, стало известно 21 июня. Торги начнутся 3 июля. Тогда сообщалось, что организатором размещения будет АО ИФК «Солид». По новым данным компании, организатором станет АО «Открытие Брокер».
В ходе листинга будут размещены акции двоих акционеров. Как выяснили «Ведомости», бумаги предоставят основатель Антон Зиновьев и Сергей Ситников (акционер).
Объем всех предложенных акций будет эквивалентен 600 млн рублей, что составляет около 10% капитала «СмартТехГрупп».
CarMoney в 2016 году основали Антон Зиновьев и Константин Евдаков. Сервис предоставляет займы физлицам, юридическим лицам и предпринимателям. С помощью CarMoney пользователь может получить заем под залог машины, размер займа может достигать до 80% стоимости залога.
Как выяснил ранее RB.RU, сервис решил перевести головную структуру с Кипра в Россию.
Фото на обложке: CarMoney
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