Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Акции CarMoney будут размещаться с поэтапным увеличением цены

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Материнская компания финтх-сервиса CarMoney ПАО «СмартТехГрупп» сообщила параметры листинга акций на Мосбирже. Всего планируется разместить 21 заявку в широком ценовом диапазоне с начальной ценой 2,37 рубля за штуку и с конечной ценой 3,16 рубля за акцию.

Акции CarMoney будут размещаться с поэтапным увеличением цены

О том, что компания запланировала листинг, стало известно 21 июня. Торги начнутся 3 июля. Тогда сообщалось, что организатором размещения будет АО ИФК «Солид». По новым данным компании, организатором станет АО «Открытие Брокер».

В ходе листинга будут размещены акции двоих акционеров. Как выяснили «Ведомости», бумаги предоставят основатель Антон Зиновьев и Сергей Ситников (акционер).

Объем всех предложенных акций будет эквивалентен 600 млн рублей, что составляет около 10% капитала «СмартТехГрупп».

CarMoney в 2016 году основали Антон Зиновьев и Константин Евдаков. Сервис предоставляет займы физлицам, юридическим лицам и предпринимателям. С помощью CarMoney пользователь может получить заем под залог машины, размер займа может достигать до 80% стоимости залога.

Как выяснил ранее RB.RU, сервис решил перевести головную структуру с Кипра в Россию.

Фото на обложке: CarMoney

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мосбиржа столкнулась со сложностями при запуске торгов дирхамом — «Ведомости»
  2. 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  3. 3 «Полюс» планирует через месяц провести делистинг расписок с Лондонской биржи
  4. 4 Курс турецкой лиры к доллару обвалился до нового исторического минимума
  5. 5 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ