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Бывший топ-менеджер Kupivip и Sapato стал гендиректором CarPrice

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сервис по продаже подержанных автомобилей CarPrice сменил управляющую команду. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Бывший топ-менеджер Kupivip и Sapato стал гендиректором CarPrice

Генеральным директором CarPrice стал Маттье Ланнегранд. Ранее он возглавлял интернет-магазин обуви Sapato и работал заместителем генерального директора интернет-магазина одежды Kupivip. Последние два года Ланнегранд руководил сетью магазинов парфюмерии и косметики. 

На посту гендиректора Ланнегранд сменил Дениса Долматова, который возглавлял компанию четыре года. Долматов покинул CarPrice в конце марта по собственному желанию. Сейчас он руководит сетью магазинов одежды O'stin. 

Направление маркетинга CarPrice возглавил Дмитрий Рыжов. До этого он занимал аналогичную должность в сервисе такси Gett.  

Сооснователь компании Александр Черняк стал ее президентом. Он будет руководить всеми вопросами, связанными с операционной работой бизнеса и стратегией развития. 

Основные цели новой команды — увеличение количества выкупов автомобилей, расширение региональной сети франчайзинговых партнеров и развитие B2B-направления. Еще CarPrice планирует повысить эффективность процессов внутри компании и увеличить долю рынка в городах присутствия. 

CarPrice — онлайн-платформа для продажи автомобилей с пробегом. Компанию основали в 2014 году инвестор и создатель проекта KupiVIP.ru Оскар Хартманн и предприниматель Эдуард Гуринович. В прошлом году CarPrice вошла в список самых перспективных компаний Европы.

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