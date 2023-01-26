Каждый десятый россиянин планирует продать машину в 2023 году

Каждый десятый россиянин планирует продать свой автомобиль в 2023 году, причем 73% сделают это, чтобы купить новое авто, показал опрос сервисов «Работа.ру» и «СберАвто».
В опросе приняли участие более 5 тыс. пользователей «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.
Выяснилось, что в 2023 году 12% планируют продать автомобиль, 48% не строят таких планов, у 40% нет личного транспорта.
Почему россияне собираются продавать авто (множественный выбор):
- 73% планируют купить новую машину;
- 18% продадут авто, чтобы вложить деньги в более крупную покупку;
- 15% сообщили, что автомобиль дорого обслуживать;
- 3% уверяют, что у них появилась возможность выгодно продать транспортное средство.
Фото на обложке: Unsplash
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