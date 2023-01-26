Каждый десятый россиянин планирует продать свой автомобиль в 2023 году, причем 73% сделают это, чтобы купить новое авто, показал опрос сервисов «Работа.ру» и «СберАвто».

Каждый десятый россиянин планирует продать машину в 2023 году