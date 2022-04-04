Новые автомобили в марте подорожали в среднем на 40%

В России на фоне экономической ситуации подорожали новые автомобили на 35-40%. Больше всего в цене выросли премиальные машины — до 60%, поставки которых ограничены из-за логистики и санкций США, ЕС и Японии.
На складах имеются запасы, но из-за цен и падения доходов россиян спрос на автомобили упал. Продавцы ожидают еще большего падения продаж в дальнейшем, сообщил «Коммерсантъ».
Глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский сказал, что у холдинга есть в среднем от 50 штук автомобилей всех представляемых брендов без учета складского резерва импортера. Самый доступная — Mercedes-Benz, меньше всего автомобилей Jaguar». Однако «Авилон», сохранявший последние годы лидерство по продажам Mercedes-Benz, имеет запас, к примеру, Mercedes-Maybach только в объеме, который обычно реализует за месяц, около 25 автомобилей. В апреле сохранится тренд на снижение, и, если ключевая ставка ЦБ не изменится, падение может достигнуть 70%, добавил он.
Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль считает, что в ближайшем будущем вторичный рынок будет расти и приносить выручку авторитейлу, учитывая то, что к концу марта их стоимость сократилась на 5-10%, но в денежном выражении это сотни тысяч рублей.
Частные продавцы автомобилей и дилеры в конце февраля и начале марта на фоне нестабильной ситуации на рынке начали останавливать продажи. Наиболее активно тогда сворачивались продажи новых автомобилей. Дилеры сократили размещение объявлений на 60% в течение последней недели. При этом часть зарубежных автопроизводителей (ВMW, Volkswagen, GM и Volvo) ранее заявили, что приостановят поставки автомобилей в РФ.
Фото на обложке: jpreat /
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