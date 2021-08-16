Digital Horizon VC вложился в платформу по управлению частным капиталом Carta в раунде на $500 млн

Венчурный фонд Digital Horizon принял участие в инвестиционном раунде компании Carta, которая автоматизирует управление реестром акционеров (cap table). Общая сумма раунда составила $500 млн при оценке компании в $7,4 млрд, сообщается в пресс-релизе фонда.
Лид-инвестором выступил Silver Lake. В раунде также приняли участие частные инвесторы закрытого клуба DH Select.
Carta собрала данные о структуре собственности более 18 тысяч компаний с совокупной оценкой свыше $1 трлн. Платформа автоматически обновляет реестры акционеров, пересчитывает текущие доли, меняет приоритетность прав после каждого нового раунда инвестиций.
В отличие от Excel, которым до сих пор пользуют многие стартапы и фонды, Carta работает в реальном времени и гарантирует подлинность информации, говорится в сообщении.
Привлеченные средства будут направлены на развитие биржи по торговле акциями частных компаний CartaX. Сообщается, что платформа уже провела первую сделку на $100 млн и получила одобрение американской Комиссии по ценным бумагам.
«Carta хорошо зарекомендовала себя как платформа для венчурных фондов и стартапов. Мы верим, что если кому и удастся либерализовать рынок частных инвестиций и поставить сделки с капиталом частных компаний на технологические рельсы, то это будет именно Carta. Ожидаем, что к 2024 году более половины выручки компании придется на биржу CartaX», — прокомментировал сделку основатель и управляющий партнер Digital Horizon Алан Ваксман.
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Фото: Unsplash
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