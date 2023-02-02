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Только 4% предпринимателей удалось избежать кассовых разрывов в 2022 году — исследование

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Лишь 4% предпринимателей в 2022 году удалось избежать нехватки денег на счетах для расчетов с контрагентами или выплаты зарплат, показало исследование сервиса «ПланФакт» и банка «Модульбанк». Всего компании опросили более 800 представителей малого бизнеса.

Только 4% предпринимателей удалось избежать кассовых разрывов в 2022 году — исследование

В 2022 году у 53% предприятий малого бизнеса кассовые разрывы случались один-два раза, у 43% нехватка денег на счетах возникала три и более раз.

Бизнес также рассказал о средних суммах кассовых разрывов:

  • у 34% представителей малого бизнеса показатель составил до 3 млн рублей,
  • 32% респондентов указали от 3 до 5 млн рублей,
  • 19% фиксировали сумму до 1 млн рублей,
  • У 9% опрошенных разрыв составляет от 5 до 10 млн рублей,
  • 2% назвали сумму более 10 млн рублей.

На вопрос о кассовых разрывах отвечали предприниматели из Москвы и Санкт-Петербурга, Ростовской и Воронежской областей, Краснодарского края и других. Более половины опрошенных — 53% — заняты в сфере услуг, 31% — в производстве и 16% — в торговле.   

У 97% респондентов кассовые разрывы случались в бизнесе и ранее, при этом 94% опрошенных подтверждают, что они стали чаще возникать в 2022 году. 

Фото на обложке: Unsplash

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