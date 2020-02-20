Россияне смогут снимать наличные в кафе и отелях

Россияне смогут снимать наличные средства с карт в кафе, отелях, аптеках и на заправках, услуга будет доступна при оплате покупки. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, MasterСard работает над тем, чтобы опция «Наличные с покупкой» была доступна в кафе, ресторанах и отелях. Для этого в платежной системе хотят расширить партнерскую сеть.

Visa, в свою очередь, прорабатывает возможность снятия средств в аптеках и на заправках.

Ввести услугу в точках общепита и на заправках также намерены банки «Ак Барс» и «Зенит». В «Ак Барс» планируют запустить опцию в качестве эксперимента уже во II квартале текущего года.

Предполагается, что с карты будут списываться средства не только за позиции в меню, но и за выданные наличные, снять можно будет не более 5 тысяч рублей. Ожидается, что это позволит посетителям в том числе оставлять чаевые.

Расширение возможностей для снятия наличных особенно актуально для удаленных, сельских и малонаселенных пунктов, где снятие денег зачастую оказывается проблемой, считают в Банке России. Там заявили, что поддерживают любые инициативы, которые повышают финансовую доступность.

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