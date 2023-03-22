Мошенники стали привлекать россиян для обналичивания похищенных денег

Банковские мошенники стали привлекать своих жертв для участия в обналичивании украденных денег. Злоумышленники обзванивают россиян, которые ранее уже пострадали от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход.
Если клиент соглашается, то его используют как дроппера: злоумышленники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по якобы «спасению» средств, а на самом деле — незаконному обналичиванию чужих денег. В большинстве случаев на эту схему попадаются пожилые граждане, сообщил РБК со ссылкой на ВТБ.
Уголовный кодекс не содержит такого состава преступления, как дроппинг, но это действие может квалифицироваться как кража или мошенничество. Юристы предупредили граждан, что в результате такого участия они могут попасть под уголовную ответственность.
В июле-сентябре 2022 года финансовые мошенники похитили у клиентов российских банков почти 4 млрд рублей. Это почти на 40% больше показателя за второй квартал. При этом количество краж также увеличилось на 8,8%, до 229,7 тыс.
Фото на обложке: Hadrian /
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