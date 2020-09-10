Второй этап туристического кешбэка предложит россиянам более выгодные условия

Второе окно продаж турпакетов по России с возможностью получения кэшбека будет значительно увеличено по времени. Также до двух ночей сократится минимально необходимое количество ночей путешествия. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

«Решение Президента России о продолжении программы уже в этом году позволит нам значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы, рабочие места», — говорит Догузова.

Новые условия снизят минимальную стоимость тура или проживания, необходимую для возврата средств. Также отмечается, что готовится ряд технологических доработок программы.

Дата начала второго тура будет объявлена в ближайшее время.

Первый тур программы прошел с 21 по 28 августа текущего года. По данным Ростуризма, ее поддержали все ключевые субъекты туротрасли, и воспользовалось ею порядка 70 тысяч человек.

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