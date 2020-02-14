Российский стартап Catery вложился в испанский сервис корпоративного питания Catevering

Российский стартап по доставке еды в офисы и на мероприятия Catery стал совладельцем испанского сервиса доставки корпоративного питания Catevering. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на российскую компанию.

Catery стал участником посевного раунда на €500 тысяч, сообщил представитель стартапа. По данным источника Ъ, всего было продано около 30% акций Catevering, большую часть из которых купила российская компания.

Основатель Catery Дмитрий Федоров добавил, что сделка дает его компании приоритетное право консолидации и выход на иностранный рынок.

В Catery испанский foodtech-рынок оценивают примерно €2,5 млрд в год и считают четвертым в Европе. Плюсом рынка в компании называют низкую доля онлайн-проникновения и отсутствие крупных игроков.

Федоров основал Catery в 2016 году. На старте он вложил в проект $500 тысяч. В 2019 году стартап привлек инвестиции в размере $2 млн, в том числе и от «Газпром-медиа».

Catery работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и других городах. В числе поставщиков — сети «Хлеб насущный» и «IL Патио». Питание для сотрудников через Catery заказывают Сбербанк, X5 Retail Group, Nestle.

Catevering представлен в нескольких городах Испании, включая Мадрид и Барселону. Сервис работает с Uber, Airbnb Pepe Jeans и другими компаниями. Основные владельцы Catevering — основатели Лаура Гомез и Гонсало Месорио.

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