Европейский фонд с российскими корнями Cats.vc вышел из эстонского стартапа eAgronom

Литовский венчурный фонд с российскими корнями Cats.vc вышел из эстонского сельскохозяйственного стартапа eAgronom. Об этом сообщил управляющий партнер Cats.vc Максим Чеботарев. Это первый выход фонда момента основания.
eAgronom разрабатывает комплексное SaaS-решение для управления сельхозугодьями. Платформа помогает фермерам сократить бюрократические процедуры и хранить все данные, связанные с урожаем и посевом, в упорядоченном виде.
В 2020 году фонд Cats.vc инвестировал в eAgronom € 3,1 млн в рамках посевного раунда. Тогда в раунде участвовали IronWolf Capital и SuperAngel VC.
«Все инвесторы в сделку со стороны Cats.vc получили выплаты и очень довольны. Для Cats.vc — это первый экзит, до которого мы дошли за 3 года с момента основания», — написал Чеботарев в своем аккаунте в соцсети.
Он также рассказал, что фонд сейчас в процессе закрытия уже восьмой сделки в Латинской Америке. Всего в портфеле Cats.vc сегодня 19 компаний.
Ранее, в 2022 году, Cats.vc инвестировал €600 тыс. в итальянскую сеть онлайн-магазинов Macai.
Фото на обложке: fizkes /
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