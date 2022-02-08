Европейский фонд Cats.vc с российскими корнями вложил €600 тыс. в сеть дарксторов Macai

Литовский фонд Cats.vc с российскими корнями инвестировал в итальянскую сеть онлайн-магазинов Macai с доставкой за 30 минут. Общая сумма раунда составила €4 млн, из которых инвестиции фонда — €600 тыс., рассказал RB.RU управляющий партнер Cats.vc Максим Чеботарев.

Это второй раунд для компании, сделка прошла в формате конвертируемого займа. Соинвесторами Cats.vc стали фонды Lumen Ventures, Plug and Play Ventures и частные инвесторы из Европы.

Cats.vc также участвовал в предыдущем раунде, pre-seed, осенью 2021 года. Тогда фонд вложил €300 тыс. при общем объеме инвестиций в €3 млн.

С момента входа осенью 2021 года оценка компании выросла в 4 раза, однако ее абсолютное значение не раскрывается. Показатель ARR (годовая выручка) за три месяца достиг €3,5 млн евро (еженедельный рост на 20%). Средний чек заказа на 60% превышает среднее значение по индустрии.

Macai фокусируется на широком ассортименте товаров и качестве сервиса при доставке за полчаса — этого, по словам Чеботарева, не хватает клиентам в Италии. Инвестиции пойдут на создание сети полноценных магазинов с экспресс-доставкой в формате даркстор.

Первый тестовый даркстор стартапа в Милане был запущен в августе 2021 года, сейчас действуют 8 дарксторов в 4 городах Италии, к концу квартала будет запущено 32 даркстора в 12 городах. Команда Macai планирует расширяться и открывать дарксторы в странах Южной Европы.

По ожиданиям Cats.vc, компания может кратно повысить капитализацию в ближайшие годы, стать «единорогом» и лидирующим игроком в Южной Европе.

«Мы по-прежнему видим много пространства для вытеснения привычных офлайн-ритейлеров. Чем дольше в мире будут карантинные меры, тем сложнее клиентам будет отказываться от привычного формата быстрой доставки продуктов. Сервисы с форматом даркстор завоевывают популярность и лучше подходят для покупателя в онлайне, чем сбор заказов в супермаркете», — сообщил Максим Чеботарев.

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