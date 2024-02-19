Азербайджанский Caucasus Ventures инвестировал в американскую no-code-платформу Platma

Азербайджанский венчурный фонд Caucasus Ventures инвестировал в американскую no-code-платформу Platma . Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU. Сумма и другие детали сделки не раскрываются.

Caucasus Ventures создан в ноябре 2022 года Мамедом Керимом. Фонд инвестирует в стартапы из Азербайджана, Грузии, Турции, стран Центральной Азии и Восточной Европы. Уставный капитал — 11,3 млн манатов.

Platma — это AI Extreme no-code-платформа по разработке софтверных приложений и автоматизации бизнес-процессов для пользователей, не владеющих навыками программирования. В ближайшее время команда планирует открыть офис в Казахстане, головной офис находится в США.

В декабре 2022 года компания привлекла $1,5 млн в pre-seed-раунде. Через год в нее вложился казахстанский Most Ventures, Almaz Capital, Мурат Абдрахманов и другие. Всего с момента основания Platma получила $1,6 млн.

Фото на обложке: Platma / In