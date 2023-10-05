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Дизайнерский бренд Caviar выпустил люксовый iPhone 15 Pro за 7,2 млн рублей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский дизайнерский бренд Caviar представил специальную лимитированную версию iPhone 15 Pro за 7,2 млн рублей. Корпус люксового гаджета выполнен из 24-каратного золота, а в панель вмонтирован фрагмент самого древнего метеорита Муонионалуста. Отсылающий к самым разным эпохам в истории Земли девайс получил название Time Machine.

Дизайнерский бренд Caviar выпустил люксовый iPhone 15 Pro за 7,2 млн рублей

Возраст частицы метеорита оценивается примерно в 4,5 млрд лет. Панель смартфона украсили и другими древними элементами, например, частицей клыка тираннозавра (80 млн лет), фрагментом зуба мегалодона, бивня мамонта (20 тыс. лет до н.э.) и римского копья (200-400 лет н.э.), а также осколком шведской пули (начало XVIII века) и фрагментом iPhone 2G от 2007 года.

Эти элементы — части артефактов разных эпох в истории планеты. Авторы люксового девайса позиционируют его как машину времени, дающую возможность «прикоснуться к древним сокровищам». Довершают концепцию настоящие механические часы в виде полумесяца, размещенные на задней крышке гаджета.

Версия iPhone 15 Pro 128 ГБ обойдется в 7 185 000 рублей, конфигурация с накопителем 256 ГБ стоит 7 205 000 рублей, с накопителем 512 ГБ — 7 230 000 рублей, а iPhone 15 Pro 1 ТБ можно приобрести за 7 255 000 РУБ. Всего будет выпущено 3 таких девайса.

Ранее Caviar представил iPhone 14 Pro Max, украшенный 511 бриллиантами и подвеской в виде снежинки. Стоимость экземпляра составила 31,5 млн рублей.

Фото на обложке: Caviar

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