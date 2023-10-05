Дизайнерский бренд Caviar выпустил люксовый iPhone 15 Pro за 7,2 млн рублей

Российский дизайнерский бренд Caviar представил специальную лимитированную версию iPhone 15 Pro за 7,2 млн рублей. Корпус люксового гаджета выполнен из 24-каратного золота, а в панель вмонтирован фрагмент самого древнего метеорита Муонионалуста. Отсылающий к самым разным эпохам в истории Земли девайс получил название Time Machine.

Возраст частицы метеорита оценивается примерно в 4,5 млрд лет. Панель смартфона украсили и другими древними элементами, например, частицей клыка тираннозавра (80 млн лет), фрагментом зуба мегалодона, бивня мамонта (20 тыс. лет до н.э.) и римского копья (200-400 лет н.э.), а также осколком шведской пули (начало XVIII века) и фрагментом iPhone 2G от 2007 года.

Эти элементы — части артефактов разных эпох в истории планеты. Авторы люксового девайса позиционируют его как машину времени, дающую возможность «прикоснуться к древним сокровищам». Довершают концепцию настоящие механические часы в виде полумесяца, размещенные на задней крышке гаджета.

Версия iPhone 15 Pro 128 ГБ обойдется в 7 185 000 рублей, конфигурация с накопителем 256 ГБ стоит 7 205 000 рублей, с накопителем 512 ГБ — 7 230 000 рублей, а iPhone 15 Pro 1 ТБ можно приобрести за 7 255 000 РУБ. Всего будет выпущено 3 таких девайса.

Ранее Caviar представил iPhone 14 Pro Max, украшенный 511 бриллиантами и подвеской в виде снежинки. Стоимость экземпляра составила 31,5 млн рублей.

Фото на обложке: Caviar