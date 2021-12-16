ЦБ намерен добиться полного запрета инвестиций в криптовалюты — Reuters

Центральный банк (ЦБ) хочет запретить инвестиции в криптовалюты в России. На фоне растущего числа криптовалютных операций россиян, регулятор видит риски для финансовой стабильности. ЦБ обсуждает возможный запрет с участниками рынка и экспертами.
Нынешняя позиция Банка России заключается в «полном отказе» от всех криптовалют, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Один из обсуждаемых вариантов — запрет на покупку новых криптоактивов. В таком случае запрет не будет распространятся на купленные в прошлом цифровые активы.
В ЦБ не стали комментировать возможный запрет, сообщив, что готовят консультативный отчет, в котором изложит свою позицию по этому вопросу.
В ноябре 2021 года Банк России сообщил, что годовой объем криптовалютных операций россиян составляет около $5 млрд.
В проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов, регулятор заявил, что частные криптовалюты не могут выполнять функцию средства платежа по причине высокой волатильности. Также в документе, опубликованном в декабре, регулятор отметил, что криптовалюты используются в схемах легализации преступных доходов и являются небезопасными в силу повышенного интереса к ним со стороны злоумышленников.
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Фото на обложке: TeeStocker /
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