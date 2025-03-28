ЦБ отказал VK Tech в регистрации допэмиссии акций

Банк России принял решение об отказе в государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций и проспекта ценных бумаг ПАО «ВК Технологии» (VK Tech), размещаемых по открытой подписке. Сообщение опубликовано на сайте регулятора.

По данным источника «Интерфакса», знакомого с ситуацией, ЦБ направил стандартное уведомление о необходимости доработки документа. Он уточнил, что эмитент изучит детали, что внести требуемые изменения.

Уставный капитал «ВК Технологии» на конец 2024 года составляет 15 тыс. рублей, разделенных на 15 тысяч обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. В октябре 2024 года акционеры утвердили дробление акций: одна акция конвертируется в 20 тыс. новых, что увеличивает их общее количество до 300 млн штук с номиналом 0,00005 рубля каждая.

В декабре VK сообщил о планах провести IPO своей дочерней компании. Интернет-холдин изучал возможность провести первичное размещение акций VK Tech на Мосбирже. Компания планировала принять решение в зависимости от рыночной конъюнктуры.

В феврале в рамках развития «дочки» VK закрыла сделку по покупке 25% в разработчике офисного ПО «Р7». Источник РБК оценил сумму покупки в 2,5–3,5 млрд рублей.

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