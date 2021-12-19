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ЦБ может отменить комиссию за переводы между своими счетами в 2022 году

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Центральный банк России может отменить комиссию за переводы между своими счетами в разных банках уже в следующем году. Это должно сделать перенос вклада с одного счета на другой выгоднее и безопаснее, а также усилить конкуренцию на рынке.

ЦБ может отменить комиссию за переводы между своими счетами в 2022 году

Представители ЦБ утверждают, что отмена комиссии за переводы между счетами в разных банках коснется не только системы быстрых платежей (СБП), но и всех остальных подобных операций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Кроме того, на днях появилась информация, что комиссии отменят для переводов всех сумм менее 1,4 млн рублей.

То есть, чтобы перенести вклад из одного банка в другой, больше не понадобится снимать наличные, достаточно будет оформить перевод.

В ЦБ считают, что так процесс смены банка станет для граждан безопаснее и выгоднее, а также поможет развить конкуренцию между банками.

«Рассчитываем, что они [соответствующие правки в законодательство] будут одобрены и приняты в 2022 году», — рассказали представители Центробанка.

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Фото на обложке: Bellena / Shutterstock

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