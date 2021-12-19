ЦБ может отменить комиссию за переводы между своими счетами в 2022 году

Центральный банк России может отменить комиссию за переводы между своими счетами в разных банках уже в следующем году. Это должно сделать перенос вклада с одного счета на другой выгоднее и безопаснее, а также усилить конкуренцию на рынке.
Представители ЦБ утверждают, что отмена комиссии за переводы между счетами в разных банках коснется не только системы быстрых платежей (СБП), но и всех остальных подобных операций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Кроме того, на днях появилась информация, что комиссии отменят для переводов всех сумм менее 1,4 млн рублей.
То есть, чтобы перенести вклад из одного банка в другой, больше не понадобится снимать наличные, достаточно будет оформить перевод.
В ЦБ считают, что так процесс смены банка станет для граждан безопаснее и выгоднее, а также поможет развить конкуренцию между банками.
«Рассчитываем, что они [соответствующие правки в законодательство] будут одобрены и приняты в 2022 году», — рассказали представители Центробанка.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Bellena /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
- 2 Как открыть цифровой банк — инсайты сооснователя российского необанка, запущенного за 6 месяцев
- 3 Как успешно пройти комплаенс в банке? Инструкция
- 4 7 технологий, которые помогут банку стать экосистемой
- 5 ЦБ разрешил родителям следить за финансовыми операциями своих детей-подростков
ВОЗМОЖНОСТИ
20 декабря 2021
22 декабря 2021
24 декабря 2021