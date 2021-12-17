Россиянам разрешат переводить между счетами в разных банках до 1,4 млн рублей бесплатно

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках, если сумма не превышает 1,4 млн рублей.

О том, что такая инициатива обсуждается, Набиуллина заявила на пресс-конференции 17 декабря. Речь идет о застрахованной сумме и переводах со своего счета на свой же, но в другом банке, подчеркнула финансист.

«Это и улучшит конкуренцию среди банков, и усилит трансмиссию денежно-кредитной политики»,— полагает Набиуллина.

Ранее глава ЦБ РФ призвала россиян воздержаться от ажиотажных трат в преддверии роста цен.

Совет директоров Банка России 17 декабря принял решение повысить ключевую ставку на 1 п. п., до 8,5%. Это максимальный уровень с 2017 года.

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Фото на обложке: Unsplash