Набиуллина предостерегла от ажиотажных покупок перед возможным ростом цен

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла россиян от ажиотажных покупок дорогостоящих товаров в преддверии возможного нового витка инфляции.
Не факт, что цены в будущем вырастут, а переплатить ошибочно россияне могут уже сейчас, заявила глава Центробанка на пресс-конференции 17 декабря.
«Когда цены растут, то возможны такие ажиотажные покупки. И эти покупки, действительно, могут оказаться ошибочными с точки зрения того, как люди могут оценить будущую динамику цен на дорогостоящие товары», — сказала Эльвира Набиуллина.
Банк России 17 декабря принял решение о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 8,5%. В ЦБ не исключили, что инфляция может ускориться. На 13 декабря она составила 8,1%, что существенно выше цели ЦБ в 4%.
Глава Банка России особенно предостерегла тех, кто решил покупать дорогие товары в кредит на фоне эмоционального всплеска. Нужно соизмерять свои финансовые возможности с размером кредита, считает финансист.
Банк России, полагает Набиуллина, обеспечит ценовую стабильность. В итоге некоторая дорогая продукция может стать даже дешевле.
Набиуллина заявила, что по итогам года инфляция в России может составить 8%. Ранее верхним прогнозом ЦБ являлось значение в 7,9%.
«Но если факторы сыграют больше проинфляционные, то инфляция может быть и выше. В целом где-то восемь процентов плюс-минус», - считает глава Центробанка.
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Фото на обложке: Unsplash
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