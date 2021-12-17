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Набиуллина предостерегла от ажиотажных покупок перед возможным ростом цен

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла россиян от ажиотажных покупок дорогостоящих товаров в преддверии возможного нового витка инфляции.

Набиуллина предостерегла от ажиотажных покупок перед возможным ростом цен

Не факт, что цены в будущем вырастут, а переплатить ошибочно россияне могут уже сейчас, заявила глава Центробанка на пресс-конференции 17 декабря.

«Когда цены растут, то возможны такие ажиотажные покупки. И эти покупки, действительно, могут оказаться ошибочными с точки зрения того, как люди могут оценить будущую динамику цен на дорогостоящие товары», — сказала Эльвира Набиуллина.

Банк России 17 декабря принял решение о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 8,5%. В ЦБ не исключили, что инфляция может ускориться. На 13 декабря она составила 8,1%, что существенно выше цели ЦБ в 4%.

Глава Банка России особенно предостерегла тех, кто решил покупать дорогие товары в кредит на фоне эмоционального всплеска. Нужно соизмерять свои финансовые возможности с размером кредита, считает финансист.

Банк России, полагает Набиуллина, обеспечит ценовую стабильность. В итоге некоторая дорогая продукция может стать даже дешевле.

Набиуллина заявила, что по итогам года инфляция в России может составить 8%. Ранее верхним прогнозом ЦБ являлось значение в 7,9%.

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«Но если факторы сыграют больше проинфляционные, то инфляция может быть и выше. В целом где-то восемь процентов плюс-минус», - считает глава Центробанка.

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Фото на обложке: Unsplash

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