«С большой вероятностью»: Набиуллина о новом повышении ключевой ставки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что с большой вероятностью регулятор поднимет ключевую ставку в июле. Кроме того, она не исключила переход Центробанка к умеренно-жесткой политике, что подразумевает повышение ставки более чем до 6%.

«Мы не исключаем перехода к умеренно жесткой политике, мы и раньше не исключали, но вероятность, на наш взгляд, сейчас возросла, хотя это не является неизбежным. Все будет зависеть от того, какая будет динамика экономики, инфляции и инфляционных ожиданий», – сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

В настоящее время регулятор движется к нейтральной денежно-кредитной политике, подразумевающей уровень ключевой ставки в 5-6%. Переход к умеренно-жесткой политике предполагает повышение ставки до 6% и выше.

На вопрос о следующем повышении ставки, глава ЦБ ответила, что «с большой вероятностью в июле».

RB.ru рассказывали, что 11 июня ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,5%. Это второе подряд повышение ставки на такой уровень.

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