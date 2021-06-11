Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%

Совет директоров Банка России 11 июня принял решение повысить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Показатель является максимальным значением с 18 июня 2020 года.

По данным ЦБ, инфляционные ожидания населения уже несколько месяцев находятся вблизи максимальных значений за последние 4 года. Продолжают расти ценовые ожидания предприятий, они остаются выше локальных максимумов 2019–2020 годов. Ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, отмечается в сообщении.

Регулятор увеличил ставку сразу на 0,5 п.п. второй раз подряд. На прошлом заседании 23 апреля совет директоров принял такое же решение. На заседании 19 марта ЦБ решил поднять ставку на 0,25 п.п. — впервые с декабря 2018 года. Ранее ключевая ставка находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых.

Ключевая ставка — это процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Повышение ставки приводит к замедлению экономического роста, но способствует снижению инфляции.

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Фото: Unsplash