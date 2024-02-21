ЦБ установил факт манипулирования рынком на фоне якобы поданного заявления о банкротстве «СПБ Биржи». Биржа не подавала такого заявления, показала проверка Банка России. Оно появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы в конце ноября 2023 года.
Банк России провел проверку и установил, что «СПБ Биржа» не подавала заявление о собственном банкротстве. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
Заявление о банкротстве ПАО «СПБ Биржа» появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы 27 ноября 2023 года. Спустя некоторое время торговая площадка сообщила, что не подавала такого заявления.
На фоне новости о банкротстве биржи ее акции на Мосбирже рухнули на 35,8% в течение нескольких минут, на самой «СПБ Бирже» ценные бумаги подешевели на 13,4%.
«Снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче ПАО “СПБ Биржа” заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями. В результате участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки», – отметили в ЦБ.
По итогам проверки ЦБ выявил факт манипулирования рынком. Материалы проверки направили в правоохранительные органы.
Фото на обложке: Popova Valeriya /
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