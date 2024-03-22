ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Стрела»

ЦБ 22 марта отозвал лицензию у московского банка «Стрела». По величине активов он занимал 321 место в российской системе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Кредитная организация специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между АО «Киви Банк» и другими участниками рынка банковских услуг, говорится в сообщении.

По данным регулятора, банк обеспечивал расчеты между физлицами и теневым бизнесом (криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор).

Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка». ЦБ объяснил, что банк нарушал федеральные законы и не соблюдал требования регулятора. Организация занимала 89 место по величине активов в банковской системе России. Отзыв лицензии стал первым в банковской сфере с августа 2022 года.

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