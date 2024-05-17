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ЦБ заявил об интересе общества и бизнеса к исламскому банкингу

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Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Банк России провел исследование, по результатам которого выяснилось, что исламский банкинг очень интересен как гражданам, так и бизнесу.

ЦБ заявил об интересе общества и бизнеса к исламскому банкингу

Об этом на форуме «Россия – исламский мир: KazanForum» рассказала глава департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ РФ Екатерина Лозгачева. Подробности приводят РИА Новости.

Сотрудники регулятора анализировали данные за 2023 год и пришли к выводу о том, что портфель сделок по привлеченным и размещенным средствам составляет около 1,8 млрд рублей.

Лозгачева отметила, что анкетирование прошли 17 организаций, 13 из них входили в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу, проводимый Банком России. В настоящий момент в нем уже 23 организации. Работа ведется в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

Банковскую деятельность в рамках проекта осуществляют в соответствии с нормами ислама. Не используются ссудные проценты, недопустимы финансовые спекуляции. В исламских банках нельзя получить классические займы под проценты. 

Ранее мы писали о том, что банк «Тинькофф» разработал банковскую карту, которая работает по нормам шариата.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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