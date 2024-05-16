«Тинькофф» разработал исламскую карту по нормам шариата

В России реализуют федеральный проект по исламскому банкингу. Первым продуктом станет банковская карта. В пресс-службе «Тинькофф» рассказали, что до конца 2024 года она будет доступна во всех регионах России. Финансовые операции по ней будут проходить по нормам шариата и исходя из исламской этики.

Держатели карты получат все необходимые финансовые услуги, а переводы жителям Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других мусульманских стран можно осуществлять без комиссии, но в рамках лимитов.

По исламской карте нельзя рассчитаться за продукты, товары или услуги харамных сфер. Не сработает она при оплате азартных игр, табачной продукции, алкоголя, услуг ломбардов и в других запрещенных сферах.

Спустя время исламский банкинг могут расширить и на другие продукты экосистемы «Тинькофф». Речь идет об исламской рассрочке и инвестпродуктах. Юридическим лицам будет доступен лизинг.

«Тинькофф» в апреле стал участником эксперимента по развитию исламского банкинга в России. Пока он проводится в четырех регионах: Татарстане, Башкирии, Дагестане, Чечне.

Ранее мы писали о том, что «Тинькофф» ищет разработчиков в Узбекистане для развития нескольких сервисов.

Фото на обложке: пресс-служба «Тинькофф»